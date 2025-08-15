Авария обърка разписанието на румънските железници

Авария по железопътната инфраструктура между гарите във Фетещ и Чернавода (Югоизточна Румъния) предизвика забавяния с повече от три часа по някои от маршрутите на румънските железници, съобщи в. „Адевърул“, цитиран от БТА. Вестникът се позова на съобщение от румънската национална железопътна компания за пътнически превози „Че Фе Ре Кълътори“ (CFR Călători).

От компанията съобщават, че се работи по отстраняването на аварията, която е възникнала през нощта, като подчертават, че движението в засегнатия район се извършва временно с дизелови локомотиви.

„Пътниците, които имат билети за засегнатите влакове, могат да получат при поискване стойността на закупените и неизползвани билети, съгласно действащия Правилник за железопътния транспорт“, посочват още от компанията.