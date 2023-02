Австрийският президент е в Киев на среща със Зеленски (СНИМКИ)

"Пристигнах в Киев. След почти година война Украйна не е забравена. Заедно с президента Зеленски и смелия народ на Украйна ние отстояваме европейските ценности", написа Александър ван дер Белен в Twitter. Той публикува снимки от железопътната гара в Киев. По-късно посети и станалата известна със зверствата на руските войници Буча, откъдето написа: "Тук, в Буча, скърбя за всеки един живот, унищожен от тази ужасна агресивна война. Тези престъпления срещу човечеството, срещу всичко, което защитаваме, не трябва да се забравят и не трябва да остават ненаказани."

На 30 януари на съвместна пресконференция министрите на отбраната на Австрия и Унгария заявиха, че няма да изпращат оръжия на Украйна. Според тях това е необходимо, за да се избегне ескалация на конфликта.

