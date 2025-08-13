Сам Олтман хвърли ръкавицата към Илон Мъск - ще инвестира в конкурент на Neuralink

OpenAI и нейният съосновател Сам Олтман се готвят да подкрепят компания, която ще се конкурира с Neuralink на Илон Мъск. Тя също иска да свърже човешките мозъци с компютри, което ще засили съперничеството между двамата милиардери. Предприятието Merge Labs набира нови средства на стойност 850 млн. долара, като голяма част от капитала се очаква да дойде от екипа на OpenAI, съобщи Financial Times, позовавайки се на трима души, пряко запознати с плановете.

От OpenAI не са коментирали официално, но информацията гласи, че Олтман е насърчил инвестицията и ще помогне за стартирането на проекта заедно с Алекс Блания, който ръководи World - това е проект за цифрова идентификация чрез сканиране на очната ябълка, също подкрепен от Сам Олтман.

Олтман ще бъде съосновател на компанията, но няма да има ежедневна роля в новия проект, казват още източниците.

Merge Labs е една от новите компании, които искат да се възползват от последните постижения в областта на изкуствения интелект, за да създадат по-полезни интерфейси между мозък и компютър. Merge означава "сливане" и мнозина намират символика в името, показващо как хората и машините се обединяват.

Олтман прогнозира това преди 8 години

Снимка: Getty Images

Още през 2017 г. Олтман написа, че този момент може да настъпи през 2025 г. Той предположи, че скоро може да имаме "интерфейси между мозъка и компютъра с висока пропускателна способност" в резултат на последните технологични постижения.

Самият той няма да инвестира лично в Merge Labs. Компанията има за цел да събере 250 млн. долара от OpenAI и други инвеститори. Преговорите са в ранен етап, съобщава Financial Times.

Конкуренцията с Neuralink

Мъск и Олтман са съоснователи на OpenAI, но изпълнителният директор на SpaceX напусна борда през 2018 г. след конфликт със съдружника си и оттогава двамата са жестоки съперници в сферата на изкуствения интелект.

Neuralink, основана от Мъск през 2016 г., е най-напред в стремежа да свърже мозъците директно с компютрите. Neuralink е лидер сред така наречените компании за интерфейс между мозъка и компютъра, докато редица стартиращи компании като Precision Neuroscience и Synchron се състезават да я настигнат.

По-рано тази година Neuralink събра 650 млн. долара. Олтман вече също е инвестирал в компанията.

