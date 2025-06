Азербайджанската телевизия към Путин заради убийствата: "Неоимпериалист, не сме в 1937 г." (ВИДЕО)

Държавната телевизия на Азербайджан излъчи ясно антируско послание след смъртоносната полицейска акция в руския град Екатеринбург, при която загинаха двама азербайджански граждани. Водещият разкритикува "неоимперското мислене" на Кремъл, сравни диктатора Владимир Путин със Сталин и заяви: "Това не е 1937 г. Ние сме независими". Причината за тези думи - смъртта на 28 юни на Зияддин и Хюсеин Сафарови. Те загинаха по време на обиск, извършен от руските власти. Баку нарече убийствата "етнически мотивирани публични и преднамерени незаконни действия" и заяви, че действията на Русия "напоследък придобиват систематичен характер".

🇦🇿 Azerbaijan's state TV aired a sharp anti-Russian message following the deadly police raid in Yekaterinburg that left several Azerbaijanis dead. The anchor criticized Kremlin's neo-imperial mindset, compared Putin to Stalin, and warned: “This is not 1937. We are independent.” pic.twitter.com/TaAD5XtHWh