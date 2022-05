Беларус разполага войски по украинската граница, за да отвлече вниманието от Донбас

Според него в Минск са взели решение за поставяне на единици за въздушна отбрана, артилерия и ракетни установки в тренировъчните полигони в западната част на страната. Наличието на беларуски военни край границата вероятно ще фиксира вниманието на украинските войници, така че да не могат да бъдат включени в подкрепа срещу руското настъпление в Донбас.

