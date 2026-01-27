Специалната единица "Алфа" ("Група А") на беларуската КГБ използва украински противотанкови управляеми ракети "РК-3 Корсар", твърди беларуската опозиционна организация BELPOL - инициатива на бивши служители по сигурността. Групата твърди, без да предоставя доказателства, че наличието на тези оръжия може да означава, че части от „Алфа” са участвали в агресията на руския диктатор Владимир Путин срещу Украйна и са "пленили" системите "Корсар" там. Такива системи никога не са били официално доставяни в Беларус.

Разследването включва снимки на контейнер за транспортиране и изстрелване на преносимата противотанкова ракетна система „Корсар“, произведена в Украйна. Снимката е направена на територията на базата на "Група А" през ноември 2022 г. Според маркировката контейнерът съдържа ракета RK-3OF, оборудвана с високоексплозивна фрагментационна бойна глава и експлозивно формиран проникващ елемент, анализира групата.

"В момента BELPOL, заедно със съответните компетентни органи, търси отговор" на въпроса дали тази беларуска единица е била на мисия в Украйна, става ясно от разследването.

Какво се знае за "РК-3 Корсар"?

"РК-3 Корсар" е украинска преносима противотанкова система с управляеми ракети, разработена от държавното конструкторско бюро „Луч“ в Киев. През август 2017 г. тя беше официално приета на въоръжение от украинската армия и започна да се използва.

Министерството на вътрешните работи на Беларус през 2024 г. е демонстрирало на редовни учения бронирано превозно средство, показано на една от снимките, твърди беларуското издание Reform-news. Украински военни го идентифицираха като "Козак-5" - досега такова средство не е бил доставяно в Беларус.

