Войната в Украйна:

Беларуската КГБ е нахлула в Украйна? Откриха украински ракети в една от единиците ѝ (ВИДЕО)

27 януари 2026, 14:58 часа 762 прочитания 0 коментара
Беларуската КГБ е нахлула в Украйна? Откриха украински ракети в една от единиците ѝ (ВИДЕО)

Специалната единица "Алфа" ("Група А") на беларуската КГБ използва украински противотанкови управляеми ракети "РК-3 Корсар", твърди беларуската опозиционна организация BELPOL - инициатива на бивши служители по сигурността. Групата твърди, без да предоставя доказателства, че наличието на тези оръжия може да означава, че части от „Алфа” са участвали в агресията на руския диктатор Владимир Путин срещу Украйна и са "пленили" системите "Корсар" там. Такива системи никога не са били официално доставяни в Беларус.

Разследването включва снимки на контейнер за транспортиране и изстрелване на преносимата противотанкова ракетна система „Корсар“, произведена в Украйна. Снимката е направена на територията на базата на "Група А" през ноември 2022 г. Според маркировката контейнерът съдържа ракета RK-3OF, оборудвана с високоексплозивна фрагментационна бойна глава и експлозивно формиран проникващ елемент, анализира групата.

"В момента BELPOL, заедно със съответните компетентни органи, търси отговор" на въпроса дали тази беларуска единица е била на мисия в Украйна, става ясно от разследването.

Още: Руски войници се предадоха на украински робот. Z-подигравки към Герасимов: Кажи, че сме превзели Киев (ВИДЕО)

Какво се знае за "РК-3 Корсар"?

"РК-3 Корсар" е украинска преносима противотанкова система с управляеми ракети, разработена от държавното конструкторско бюро „Луч“ в Киев. През август 2017 г. тя беше официално приета на въоръжение от украинската армия и започна да се използва.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Министерството на вътрешните работи на Беларус през 2024 г. е демонстрирало на редовни учения бронирано превозно средство, показано на една от снимките, твърди беларуското издание Reform-news. Украински военни го идентифицираха като "Козак-5" - досега такова средство не е бил доставяно в Беларус.

Още: На фронта не може: Русия натиска Украйна за капитулация с познати проксита, Киев пак работи за "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Беларус КГБ война Украйна украински ракети украинска ракета
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес