"Ласкателството като външна политика": Как Пакистан помогна за примирието между САЩ и Иран

09 април 2026, 9:46 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Войната между САЩ и Израел срещу Иран внезапно приключи във вторник след дни на върховно напрежение с обявяването на двуседмично прекратяване на огъня, което постави Пакистан в неочакваната роля на миротворец в конфликт, засегнал почти всяка държава в света.

Иран и САЩ обявиха победа, след като Пакистан помогна за посредничеството в сключването на примирие, подготвяйки почвата за преговори за прекратяване на 6-седмичните атаки, които отнеха живота на приблизително 5000 души в редица държави, включително над 1600 цивилни в Иран, нанесоха удар върху световната икономика и накараха света да се подготвя за апокалиптични сценарии, пише Independent.

Доналд Тръмп може и да беше първият, който обяви примирието, само 90 минути преди крайния срок на заплахата да унищожи "една цяла цивилизация", но публикацията му в Truth Social бързо бе последвана от туит на пакистанския премиер Шехбаз Шариф.

Шариф обяви, че Вашингтон и Техеран са се "споразумели за незабавно прекратяване на огъня", включително в Ливан, където Хизбула се бори срещу инвазията на Израел. И представи Пакистан като място, където още в петък враждуващите страни могат да проведат разговори за постоянно мирно споразумение.

"Едно от най-значимите дипломатически постижения на Пакистан"

Анализатори смятат, че ролята на Пакистан в изтеглянето на Близкия изток от ръба на пропастта може да отбележи едно от най-значимите му дипломатически постижения от години и е приветствано в целия регион – дори сред коментаторите в съседна Индия, която обикновено е заклет съперник на Пакистан, но която беше ударена тежко от дефицита на петрол и газ.

Аджай Бисария, бивш върховен комисар на Индия в Пакистан, смята, че ролята на Исламабад трябва да бъде приветствана, въпреки риска крехкото прекратяване на огъня да бъде нарушено всеки момент.

"Ролята на Пакистан в тази опасна война е била конструктивна и трябва да бъде приветствана от света, включително от Индия", коментира той пред The ​​Independent.

Смята се, че Пакистан не е единственият посредник, който е съдействал за постигането на примирие. Самият Тръмп предположи, че Китай – най-големият търговски партньор на Иран и най-значим конкурент на САЩ, може би задкулисно е дърпал конците на процеса, за да се намери път към прекратяването на огъня.

Също така е факт, че участието на Пакистан е било поне отчасти продиктувано от личен интерес. Южноазиатската държава е силно зависима от вноса на енергия и се сблъсква с тежък недостиг на гориво заради войната, както и с прекъсвания на паричните преводи от многото пакистанци, работещи в Близкия изток.

Въпреки това, прекратяването на огъня е важно за ролята на Пакистан на международната сцена. Това е една от "най-големите дипломатически победи на страната", смята Майкъл Кугелман, старши сътрудник за Южна Азия в Атлантическия съвет.

"Това опроверга много скептици, които не смятаха, че Пакистан има капацитета да осъществи толкова сложно и рисковано начинание. Но най-важното е, че страната помогна за предотвратяване на потенциална катастрофа в Иран", допълни той.

Отношенията на Тръмп с Асим Мунир

Сваран Сингх, професор по международни отношения в университета "Джавахарлал Неру" в Делхи, посочва важността на личните отношения на Тръмп с влиятелния военен началник на Пакистан Асим Мунир.

Пакистан е под пряко военно управление през 33 от почти 80-те години след обявяването на независимостта си и дори гражданските му администрации обикновено са силно повлияни от военния ешалон.

Мунир и Тръмп се сближиха след началото на втория мандат на американския президент, като пакистанският генерал прави повече посещения във Вашингтон, отколкото действащия министър-председател на страната. Изглежда, че двамата се разбират добре, а Тръмп хвали Мунир като "велик боец" и негов "любим фелдмаршал".

На фона на лидерите на Бахрейн, Катар, Оман, Египет, Турция, Индия и Пакистан, Тръмп "изглежда се чувства най-комфортно с фелдмаршала и затова реши да задълбочи връзките си с него", смята Сингх. Мунир пък поддържа тесни връзки с иранските военни.

Тръмп е провел два разговора само минути преди да обяви примирието - единия с Мунир, а другия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщиха двама анонимни американски служители пред "Ню Йорк Таймс".

Отношенията САЩ - Пакистан

Бисария коментира, че не е изненадващо, че САЩ са се обърнали към Пакистан, за да играе ролята на посредник. В исторически план той е бил важен геостратегически съюзник на САЩ, като мощната му армия е играла централна роля в управлението на връзките с Вашингтон.

През годините обаче отношенията им са минали през редица неуспехи, достигайки най-ниското си ниво по време на предишната администрация на Джо Байдън, когато САЩ напуснаха Афганистан и изградиха по-тесни връзки със съперничещата си Индия в противовес на Китай.

Промяната при управлението на Тръмп стана по-забележима по време на 4-дневната война между Индия и Пакистан през 2025 г., когато президентът твърдеше, че е бил този, който е договорил прекратяване на огъня.

Ласкателството като външна политика

Докато Делхи не искаше да признае заслугите на американския президент, Исламабад прие посредничеството на Тръмп с цялото си сърце и го рекламира като миротворец – дори го номинира за Нобелова награда за мир и по този начин спечели неговата благосклонност.

Акил Шах, професор по политически науки в колежа Макданиел в Мериленд, нарича това поведение "ласкателството като външна политика".

В интервю за "Ню Йоркър" той твърди, че Пакистан е постигнал неочакван успех за сметка на Индия, като умело е използвал отчаяната нужда на Тръмп от ласкателства и похвали, за да спечели благоразположението му.

"Що се отнася до конфликта с Иран, Пакистан винаги се е възприемал като своеобразен лидер на мюсюлманския свят. И затова използва тази възможност - заради връзката си с Тръмп или привилегирования достъп до Тръмп, както и заради факта, че граничи с Иран и има 15 - 20% шиитско население", смята той.

В никакъв случай не е сигурно обаче, че преговорите в Исламабад ще продължат този петък или че прекратяването на огъня ще бъде успешно превърнато в пълноценно мирно споразумение.

Сингх коментира, че ситуацията остава сложна, тъй като Израел - страна във войната, очевидно не участва в преговорите за прекратяване на огъня.

Анализатори предупреждават, че дефицитът на доверие между САЩ и Иран вероятно ще усложни преговорите за надграждане на примирието. Те отбелязват, че два предишни кръга от преговори се превърнаха в открит конфликт, което подчертава нестабилността на отношенията им.

В САЩ, където Тръмп е изправен пред намаляваща популярност, сделката е критикувана, защото на практика дава на Иран контрол над Ормузкия проток - жизненоважен воден път, през който се пренася около 1/5 от световния петрол и който остава до голяма степен затворен.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че безопасното преминаване по време на двуседмичното прекратяване на огъня ще бъде координирано с иранските въоръжени сили. Планът позволява на Иран и Оман да начисляват такси за транзит, като се очаква Техеран да използва средствата за възстановяване.

Десислава Любомирова
