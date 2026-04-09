Тръмп срещу Ватикана: Гневна заплаха към папата заради критиките към военните авантюри на САЩ?

Пентагонът трябваше да влиза в обяснителен режим заради медийна публикация за среща между висши служители на Министерството на отбраната на САЩ (вече официално на войната - бел. ред.) и представителя на Ватикана. Съобщенията за това са „силно преувеличени и изопачени“, обявиха от Пентагона, след като The Free Press писа как ведомството е поканило кардинал Кристоф Пиер на среща със заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, за да може Колби и други служители директно да разкритикуват папата.

"Америка разполага с мощта да прави каквото поиска": Лекцията на Пентагона за представител на папата

Срещата се е състояла през януари тази година и критиките са били спрямо речта на папа Лъв XIV „Състоянието на света“. В нея той критикуваше „дипломацията, основана на сила“, „империалистическата окупация“ и стремежа към световно господство. От Пентагона са заявили на кардинала, че Ватикана трябва да заеме страната на САЩ. Служителите са изнесли "горчива лекция" на Кристоф Пиер заради думите на първия американски папа, казват източници от Ватикана пред The Free Press.

Още: След острите критики към Тръмп: Папата приветства примирието между САЩ и Иран

„Америка разполага с военната мощ да прави каквото си поиска по света. Католическата църква по-добре да застане на нейна страна", цитиран е да казва Колби.

Един от служителите на Пентагона е повдигнал въпроса за Авиньонското папство – период от Средновековието, когато папството е било контролирано от краля на Франция, подкрепен от военната си мощ.

Папата отменил посещението си в САЩ след срещата

Ватиканът е бил толкова разтревожен от начина, по който е бил третиран кардиналът, че папата е отменил планираното си посещение в САЩ.

Още: Лъв, първият американски папа, остро разкритикува Тръмп

Пентагонът потвърди, че срещата е била проведена, но заяви, че докладите за нея са „изкривени“. „Срещата между представители на Пентагона и Ватикана беше уважителна и разумна дискусия“, каза говорител на министерството. „Ние изпитваме само най-дълбоко уважение и приветстваме продължаващия диалог със Светия престол".

Независимо от характера на срещата, призоваването на представител на Ватикана в Пентагона от страна на американското правителство на Доналд Тръмп е безпрецедентно. По това време Пиер беше апостолически нунций в САЩ - главен дипломат на Ватикана във Вашингтон. По-късно той се оттегли.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който наскоро написа книга за преминаването си към католицизма, заяви, че не знае кой е Пиер. Когато репортери го попитаха повторно, той си спомни, че е срещал кардинала. "Съжалявам. Просто не си спомнях името“, каза Ванс. „Бих искал да поговоря с кардинал Кристоф Пиер и, честно казано, с нашите хора, за да разбера какво всъщност се е случило". Джей Ди Ванс заяви, че не иска да коментира повече. „Мисля, че винаги е лоша идея да се дава мнение по истории, които са непотвърдени и неподкрепени с доказателства, така че няма да го правя“, каза той.

Още: Папата: Войната в Иран става все по-лоша и по-лоша (ВИДЕО)

Критиките на папа Лъв XIV към военните действия на Тръмп

Навръх католическия Великден папа Лъв XIV призова световните лидери да сложат оръжията и да изберат мира – да се откажат от „желанието да господстват над другите“. Това бе кулминацията на реторичната му ескалация срещу войната в Иран, която набра сила през Страстната седмица. Тогава той осъди „империалистическата окупация на света“ и предупреди, че Бог отхвърля молитвите „на онези, които водят война“.

„Днес, както всички знаем, имаше тази заплаха срещу целия народ на Иран“, каза папата за думите на Доналд Тръмп, че "тази нощ цяла една цивилизация ще загине". „Това е наистина неприемливо", добави папа Лъв XIV. Думите на американския президент дойдоха в деня, в който той обяви двудневно прекратяване на огъня с Иран.

Папа Лъв XIV, който е израснал в Чикаго, е необичайно категоричен в своята опозиция срещу войната в Иран. Той приветства постигнатото примирие в Ислямската република, след като Тръмп направи обратен завой.

Още: Ватикана каза "Не" на Съвета за мир на Тръмп