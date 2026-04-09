Вътрешна криза в НАТО: Мартин Табаков алармира за риск от разлом между САЩ и Европа

Въпреки военния натиск и дипломатическите усилия, Иран не е направил съществени отстъпки, а кризата е разкрила дълбоки разломи както между САЩ и Иран, така и вътре в НАТО. Това мнение изрази международният анализатор Мартин Табаков в ефира на Нова телевизия. Според него най-важният извод е, че въпреки седмиците на напрежение и военни действия, Техеран не е направил съществени отстъпки по най-ключовите теми.

Иран не отстъпва

По думите на Табаков в публичното пространство се говори за няколко варианта на така наречените „10 точки“, предложени от Иран. „Това, което знаем, е, че има няколко такива варианта. Става дума за поне три различни документа. Всеки един от тях са по 10 точки, които са предоставени от иранската страна на техните колеги във Вашингтон“, заяви анализаторът.

Той подчерта, че първият документ е съдържал изключително твърди искания. „Първият вариант на тези 10 точки е бил с изключително максималистки искания от страна на Техеран“, каза Табаков.

По-късно е бил подготвен втори, по-умерен вариант, но в крайна сметка иранската страна отново се е върнала към първоначалните си позиции. „Третият документ, отново 10 точки, се е завърнал към първоначалните позиции – изключително максималистки“, посочи той.

Според Табаков най-изненадващото е, че именно този твърд вариант е бил приет от американската страна като основа за разговори. „Тези 10 максималистки ирански точки са били приети от американската страна, тук цитирам президента Доналд Тръмп, като основа, на която може да се преговаря“, каза анализаторът.

Табаков беше категоричен, че в предложенията на Техеран няма реално отстъпление по отношение на ядрената и балистичната програма. „Най-интересното е, че в тях Иран не предполага да направи каквито и да е компромиси със своята балистична или ядрена програма“, заяви той.

По думите му дори обогатяването на уран остава част от иранската позиция. „На 60% все още има този вариант“, отбеляза Табаков.

Освен това Техеран настоява да запази влиянието си върху Ормузкия проток. „Иран има амбицията да продължи да установява този контрол на Ормузкия проток“, посочи анализаторът.

Според Табаков първоначалната стратегия на Вашингтон е била далеч по-амбициозна от постигането на временно примирие. „Желанието на Съединените американски щати беше да се предизвика, ако не промяна на режима, което беше оригиналната цел, то промяна на поведението на този режим“, каза той.

Според него данните показват, че Иран е продължил да изнася петрол дори по време на конфликта. „Иран в рамките на конфликта е продължил да изнася петрол. Нещо повече – на базата на това, че цената на този петрол се дигна, режимът в Техеран е получил повече финансови средства“, заяви Табаков.