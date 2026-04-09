Джей Ди Ванс - примерът колко много САЩ спъват Украйна и променят света към лошо (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това, което бих казал както на руснаците, така и на украинците, е: говорим за пазарлъци за няколко квадратни километра територия. Струва ли си това загубата на стотици хиляди животи на млади руснаци и украинци? Струва ли си това допълнителни месеци или дори години на по-скъпи горива и енергийни продукти и икономическо опустошение?". Това заяви американският президент Джей Ди Ванс при посещението си в Унгария, с което оказа подкрепа за преизбиране на настоящия унгарски премиер Виктор Орбан – ОЩЕ: Джей Ди Ванс размаха пръст на Европа и Украйна заради Орбан, докато унгарският лидер "мишкува" пред Путин (ВИДЕО)

JD Vance:



What I would say to both Russians and Ukrainians is: we’re talking about haggling over a few square kilometers of territory.



Is that worth losing hundreds of thousands of additional Russian and Ukrainian young men?pic.twitter.com/VTqsNwsphv — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Думите на Ванс категорично потвърждават фундаментално сбърканите (нарочно или не) позиция и политика на сегашната администрация в Белия дом, водена от Доналд Тръмп. Войната в Украйна не е за земя, а за правото да живееш свободно и един от аспектите на това право е цените на всичко да не зависят от шепа угоили се и преяли с власт индивиди, а да зависят от пазарни механизми и техния справедлив контрол. Земята е символ точно на това – отделно, агломерацията Славянск-Краматорск, която Путинова Русия сега иска да превземе без бой, е т.нар крепостен пояс в Източна Украйна и е от изключително важно стратегическо значение. Без нея руска офанзива дори към Киев би била много по-лесно изпълнима.

А колко може да се разчита на голи американски обещания именно войната в Украйна показа – според Меморандума от Будапеща, освен Русия, и САЩ трябваше да са гарант за украинския суверенитет. Не само не са, но и с поведението си рушат реда, при който принципите на правото са над принципите на силата, което дава основание на най-силните държави в света да правят все повече каквото си искат за сметка на останалите.

"Кремъл редовно твърди, че Русия трябва да създаде буферна зона в Северна Украйна, като така оправдава по-широки териториални искания и поставя условия, за да поиска по-късно Украйна да отстъпи още територия, включително в области, където руските военни части имат минимално или нямат военно присъствие. Кремъл редовно тика и концепцията за "Новорусия" - аморфен регион в Южна и Източна Украйна, който се простира отвъд Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, за да оправдае постоянно разширяващите се руски териториални амбиции в Източна и Южна Украйна. Руски официални лица неведнъж са говорили за Харков и Одеса като за руски градове", посочва в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), визирайки изказване на Павло Палиса. Той е зам.-ръководител на украинската президентска администрация. Палиса обясни, че извън завладяване на Донбас и създаване на по-голяма буферна зона в Северна Украйна, през 2026 година руснаците за пръв път вече искат да правят буферна зона и във Виница, откъм Приднестровието – поредния непризнат руски анклав в Европа (този е в Молдова), формиран със силата на оръжието. Според Палиса обаче засега Русия няма необходимите налични военни ресурси за тези амбиции – нещо, на което вече обърнахме внимание, като той уточни, че за първите 3 месеца на годината руската армия е дала по 316 убити и тежко ранени за всеки квадратен километър напредък спрямо 120 за цялата 2025 година. И още – украинските дронове бият руските като количество на фронта в съотношение 1,3:1, а 32% от украинските дронове са с фиброоптични кабели т.е. неуязвими за електронно заглушаване спрямо 24% при руските дронове – ОЩЕ: Как да се справиш, когато Путин и Тръмп те притискат: Формулата на Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)

Отделно, руското външно разузнаване (СВР), без да представя никаква конкретика, доказателства или факти, обяви, че европейски лидери дискутирали създаване на европейско ядрено оръжие. Русия щяла да отнесе въпроса до САЩ, за да предотврати това.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Минимална е промяната на дневна база що се отнася до интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна. На 8 април са станали 164 бойни сблъсъка спрямо 170 на 7 април, съгласно официалната информация на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 250 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 8 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3625 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 нагоре. Руската армия е използвала 10 100 FPV дрона, което с около 1400 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление се завърна на първо място като интензивност на боевете – 32 руски пехотни атаки са отбити там. Още 20 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 18 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област. Но в другото направление в Запорожка област – Ореховското, няма нито една руска пехотна атака за последните 24 часа.

Ukrainian aviation unit from the 39th Aviation Brigade hits Russian troop concentrations, carrying out strikes on positions during ongoing operations. #Ukraine pic.twitter.com/VQxFNZBD73 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2026

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщава за руски напредък северно от Гришино към село Шевченко, без да дава геолокализирани кадри за доказателство. Гришино е опорна точка за контрола на магистрала Е50 към Краматорск, но поне засега руснаците не са овладяли изцяло селото. А в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка, е имало само 1 руска пехотна атака – вече минаха 2 години, откакто започна битката за Часов Яр и градът още не е изцяло превзет от руската армия:

Russia is hiding artillery in civilian areas around Pokrovsk.

It doesn’t save them.

Ukrainian forces are finding and destroying these guns one by one 👇



In just 24 hours 5 artillery systems destroyed or damaged.



Fighting continues in Hryshyne, where Russian assault groups keep… pic.twitter.com/yDtnDP1p3s — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) April 8, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 119 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 99 дрона, като на 11 места е имало удари от преодолели украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, гласи сводката на украинските ВВС. 10 руски въздушни атаки е имало в 3 района на Днепропетровска област – ранени са четирима души, поразени са къщи и автомобили. "Рибар" твърди, че имало удар по украинска петролна база в Харковска област, а "Два майора" добавя, че руснаците са ударили пристанището в Измаил – ОЩЕ: Украйна порази подстанция, която е ключова за 5 руски петролопровода (ВИДЕО)