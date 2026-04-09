Двама работници с изгаряния в ТЕЦ “Бобов дол“

Поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, в ТЕЦ “Бобов дол“ вчера са пострадали двама работници, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Единият от пострадалите – мъж на 49 г., е с 21 процента изгаряния, а другият – 39-годишен, с 5 процента.

От полицията допълниха, че дежурна полицейска група от РУ – Бобов дол е извършила оглед на място, а по случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е и прокуратурата.

Служителите на Инспекцията по труда в Кюстендил са били информирани за инцидента веднага след него от телефон 112. Те са започнали проверка още във вчерашния ден, казаха за БТА от инспекцията.

Това е поредният инцидент в централата. През септември м.г. по време на работа в котелен цех на ТЕЦ „Бобов дол“ пострада 20-годишен работник, а преди това през юли мъж на 64 г. загина в машина за смилане на биомаса в централата.

