Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Двама работници с изгаряния в ТЕЦ “Бобов дол“

09 април 2026, 12:15 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Двама работници с изгаряния в ТЕЦ “Бобов дол“

Поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, в ТЕЦ “Бобов дол“ вчера са пострадали двама работници, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Единият от пострадалите – мъж  на 49 г., е с 21 процента изгаряния, а другият – 39-годишен, с 5 процента

От полицията допълниха, че дежурна полицейска група от РУ – Бобов дол е извършила оглед на място, а по случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е и прокуратурата.

Служителите на Инспекцията по труда в Кюстендил са били информирани за инцидента веднага след него от телефон 112. Те са започнали проверка още във вчерашния ден, казаха за БТА от инспекцията.

Това е поредният инцидент в централата. През септември м.г. по време на работа в котелен цех на ТЕЦ „Бобов дол“ пострада 20-годишен работник, а преди това през юли мъж на 64 г. загина в машина за смилане на биомаса в централата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Изгаряния ТЕЦ Бобов дол трудова злополука пострадали работници
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес