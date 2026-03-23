Войната в Украйна:

Белгия връща военните патрули по улиците: Ситуацията става все по-тревожна

23 март 2026, 10:23 часа
Белгия връща военните патрули по улиците: Ситуацията става все по-тревожна

От днес Белгия връща военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността, съобщиха местни медии. Предвижда се до 200 военни да подпомагат полицейските екипи в продължение на три месеца. Подобна мярка бе приета след атентатите в Брюксел през 2016 г., чиято десета годишнина бе отбелязана вчера. 

Първоначално военните ще патрулират в Брюксел, Антверпен и Лиеж, където наскоро имаше посегателство срещу синагога. Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност, както и противодействие на разпространението на наркотици и общата престъпност. Войниците ще бъдат изпратени за охраната на гари, училища и метрото, съобщи БТА.

В тази трудна обстановка със сигурността държавата трябва да приложи цялата си мощ, коментира вътрешният министър Бернар Кентен на фона на последните събития в Близкия изток. От юли се предвижда общият брой на патрулиращите да бъде ограничен до 90 военни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Белгия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес