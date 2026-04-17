"Бесен съм!": Киър Стармър за скандала с кандидат посланика във Вашингтон

17 април 2026, 15:59 часа 265 прочитания 0 коментара
"Бесен съм!": Киър Стармър за скандала с кандидат посланика във Вашингтон

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е "побеснял" от факта, че не е бил уведомен, че избраният от него кандидат за посланик на Великобритания във Вашингтон Питър Манделсън, замесен в скандал, не е преминал проверките на силите за сигурност преди назначаването си. Външното министерство е пренебрегнало този факт и не е спряло процеса на назначението, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. Стармър заяви, че е бил държан в неведение, като определи това като "шокиращо" и "непростимо". Основната причина кандидатът да не премине проверката е това, че както се твърди, Манделсън е поддържал контакти с починалия сексуален престъпник Джефри Епстийн и има съмнения, че е споделял чувствителна информация с него. 

Киър Стармър отказва да се поддаде на исканията да подаде оставка заради решението си да назначи Питър Манделсън. 

"Не само аз не бях уведомен, никой министър не е бил уведомен и съм бесен", подчерта той. 

Още: Стармър с остра атака: Заради Путин и Тръмп обикновените семейства плащат по-високи сметки за ток

"Това, което планирам да направя, е да отида в парламента в понеделник, за да изложа всички отнасящи се към случая факти в пълна прозрачност, за да може парламентът да добие представа за цялата картина", добави Стармър.

Стармър за заплахата на Тръмп да извади САЩ от НАТО: Много шум за нищо

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Великобритания скандал посланик Джефри Епстийн Киър Стармър Досиетата Епстийн
