Войната в Украйна:

Големите обещания и реалните мерки: Къде са децата в предизборните програми?

17 април 2026, 16:29 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
17% от населението на България са под 18-годишна възраст. Макар да не могат да гласуват, децата носят последствията от почти всички политики, предлагани от политическите партии.

Къде са децата в предизборните програми на партиите за изборите на 19 април 2026?

В поредната предизборна кампания от Национална мрежа за децата (НМД) отново анализираме програмите на партиите, които според предварителните резултати имат шанс да станат част от 52-ото Народно събрание. Анализът обхваща както големите теми за лидерството в детските политики, насилие, семейна политика, справяне с детската бедност, така и секторните теми като здравеопазване, образование, социална подкрепа и правосъдие.

Още: Последните социологически данни: Формула "5+2+2" и поне две интриги преди 19 април (ОБЗОР)

Теми, засегнати в програмите на политическите партии

Кой отговаря за детските политики?

ДПС-НН и Прогресивна България залагат на „синхронизиране на системите“ и “интегрирани политики”, но без да дефинират конкретен начин или орган, който да отговаря за прилагането им – разписаните мерки в образованието, здравеопазването и социалната политика остават всяка за себе си, а в част от секторите дори липсват такива, насочени директно към деца (например, социалните услуги в програмата на ПБ). За разлика от 2022 година, от програмата на ГЕРБ-СДС е напълно изчезнала темата за координиращото звено и стратегия за детските политики. Единствената крачка в тази посока е заложена в програмата на ПП-ДБ, където се предвижда въвеждане на интегриран и системен подход чрез обособяване на функциите, свързани с децата и семейството в отделните институции, включително и в ресорните министерства.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Правата на детето липсват от предизборните програми на политическите партии, като единствено изключение прави програмата на ПП-ДБ.

Нито една партия не споменава Националната стратегия за детето, която липсва седма година в противоречие със законодателството на Република България. Децата остават разпокъсани между министерствата на образованието, здравеопазването, труда и социалната политика и правосъдието. Кампанията през 2026 година окончателно потвърждава, че Националната стратегия за детето и координацията на политиките, насочени към детско благосъстояние, остават жертва на дезинформационните кампании през 2019 година и липсата на политическа воля, оставяйки детските политики без ясна цел и посока.

Нито една политическа партия не засяга проблема със събирането на данни за това какво се случва с децата в България, включително данни за насилието над деца и създаване на единна информационна система за деца.

Така нито една партия не отговаря в програмата си за управление на България на въпроса кой е отговорен за детските политики у нас, нито планира създаването на координирана политика за децата.

Още: ЦИК се закани да няма нарушения на изборите: Ще налагат сурови глоби

Подкрепа на семействата

В политическите програми политиката в подкрепа на семействата се вижда предимно през призмата на финансовите стимули – данъчни облекчения, жилищни кредити, социални помощи, като на места започва да прилича на наддаване между различните политически партии – от нулевия данък за “майки с повече от две деца”, предложен от ДПС-НН до рекордните еднократни помощи от 5000 евро на БСП.

Нито една партия не предвижда конкретика в създаването на цялостна политика за подкрепа на семействата – във всички разглеждани програми има ясно разписана цел за подкрепа на семействата с деца, но по подобие на политиката за деца, остава неясно каква е връзката между отделните мерки и кой ще я прилага. Липсата на този цялостен подход оставя следи в предложнеите секторни мерки – така например, в програмата на ПБ децата изцяло липсват от мерките в областта на социалните услуги. ПП-ДБ предвиждат поставянето на семейството и родителите в центъра, но специфично на социалната политика на държавата.

Повечето политически партии залагат мерки за съвместяване на личния и професионалния живот, най-вече през въвеждането на възможност за гъвкаво работно време на родители на малки деца (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН).

Повечето политически партии споменават справянето с бедността като своя цел, но никоя политическа партия не говори изрично за детската бедност през призмата не само на социални помощи, но и на достъп до здравни и образователни услуги. Така политическите партии всъщност не успяват да отговорят на въпроса за справянето с детската бедност, справянето с която разчита единствено на социални трансфери през последните 15 години.

Здравеопазване

През 2026 г. програмите на политическите партии включват повече мерки за превенция. ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ предлагат масов неонатален и генетичен скрининг за новородените. Безплатни лекарства предлагат програмите на БСП и ПП-ДБ. ДПС-НН предлагат мерки, специфично насочени към недоносените деца. Темата за патронажната грижа за новородени присъства в програмите на ПП-ДБ (за всяко дете) и ПБ (за семейства в риск). Ранната детска интервенция и скрининга, който да насочва към нея, се появява в програмите на ПП-ДБ.

Националната детска болница се появява в програмите на ПБ и ПП-ДБ. В нито една от тях, обаче, няма ясен отговор на въпроса, който спира създаването на НДБ в последните 7 години – как ще се гарантира качествена, съвременна, високотехнологична детска болница.

За пръв път в програмите на политическите партии ясно се появява темата за детското психично здраве и превенция на зависимостите. За ПП-ДБ пътят е през съвместни програми с училището, за ГЕРБ-СДС – дигитална технология за превенция на зависимости, за ДПС-НН – национални кампании.

Въпреки амбициозните заявки за генетични изследвания и безплатни лекарства обаче, програмите за 2026 г. остават длъжници на темата за кадровото обезпечаване. Макар в повечето програми да са налице мерки, насочени към младите медици, липсват ясно дефинирани мерки за справяне с кадровата криза в педиатрията. Обещанието за „педиатър за всяко дете“ (ПП-ДБ) или „медицинско лице във всяко училище“ (ДПС-НН) е трудно изпълнимо без радикална реформа в специализациите и заплащането на медицинските сестри, където в момента има системен дефицит.

Ранно детско развитие

Липсата на места в яслите и градините остава основна точка на напрежение, като партиите се разделят между подход на държавни инвестиции и подход, включващ публично-частно партньорство. ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС включват в програмите си строителство на нови детски заведения до пълно решаване на проблема с достъпа в големите градове. Програмата на ПП-ДБ изрично настоява за продължаване на финансовите компенсации за родителите на неприети деца и подкрепа на детски кооперативи и корпоративни детски центрове, докато тази на ГЕРБ-СДС се фокусират върху модернизация на съществуващите дворове и кабинети. Програмата на ДПС-НН залага безплатни ясли и градини или равностойни ваучери или компенсации като преходна мярка.

Налице са мерки, насочени към персонала – ГЕРБ-СДС планират повече специалисти за ресурсна, психологическа и логопедична подкрепа в градините и повишаване на възнагражденията на образователните медиатори. Прогресивна България предлага квалификация на учителите за “съвременни иновативни методи”.

Докато фокусът на политическите партии е върху нови сгради и по-високи заплати, остава нерешен фундаменталният въпрос за статута на яслите. В България те все още са по-скоро „здравни“ заведения (към МЗ), отколкото „образователни“ (към МОН). ПП-ДБ и ПБ правят плах опит за интегриране на услугите, но липсва смела политическа заявка за цялостно прехвърляне на яслите към образователната система, Проблемът с големите групи деца се адресира само с обещания за намаляване на съотношението дете-възрастен, без ясен график кога и как ще бъде постигнато това.

Още: Национална мрежа за децата постави началото на изграждането на "Къщата на децата" - социално пространство за деца и младежи

Образование

Традиционно, най-много мерки политическите партии предлагат в областта на образованието. Ясно видими са концептуални разлики в образователните политики от различните предизборни програми. Макар повечето политически партии да декларират необходимост от преминаване от зазубряне към развитие на умения, за ГЕРБ-СДС това преминава през въвеждането на нови, “олекотени” учебни програми, а ПП-ДБ – в дефиниране на качество на образованието и оценка на училищата спрямо напредъка на децата. Прогресивна България се съсредоточава върху функционалната грамотност и критичното мислене, без яснота обаче как ще бъдат постигнати те.

ГЕРБ-СДС предлагат трансформиране на ролята на РУО от контролиращ в орган, оказващ методическа подкрепа.

БСП ограничава мерките си в образованието до финансови – увеличаване на дела от БВП за образование и ограничаване на финансирането от държавния бюджет до държавните училища.

Консенсус може да се открие в ангажимента към заплатите на учителите – ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ПБ обещават те да останат на нива от 125% от средната работна заплата.

Програмите на политическите партии все още избягват конкретика в темата за десегрегацията на училищата в уязвимите региони. Много от мерките са насочени към „средния“ или „елитния“ ученик, докато подкрепата за децата с езикови бариери или в риск от отпадане остава на ниво „образователни медиатори“ или общо като “мерки за обхващане и задържане на учениците”, без структурна промяна, която да спре възпроизвеждането на неравенствата от образователната система.

Закрила на детето

Притеснително е, че целта за справяне с насилието над деца практически отсъства от програмите на политическите партии. Възможна причина е необходимостта от комплексни и координирани мерки, които секторният подход, предложен от партиите, не позволява. Насилието е разглеждано предимно като „агресия“, а мерките за справяне са фокусирани предимно в създаването на възможности за спорт (ПБ). ДПС-НН предлага сурови наказания в НК за блудство, но в програмата изцяло липсват мерки за предотвратяване на насилие над деца, включително сексуално насилие.

В програмите на всички политически партии липсва темата за системата на закрила на детето. Нито една политическа партия не адресира факта, че работещите на първа линия с деца в риск и деца, жертви на насилие в отделите “Закрила на детето” в системата на АСП работят в условия на свръхнатоварване, ниска квалификация, а повече от половината от тях нямат образование в областта на социалната подкрепа, психология, право или други.

Темата за безопасността на децата онлайн също остава без комплексен подход. Налице са заложена подкрепа за развитието на дигитална грамотност (ПБ, ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС) и наказания за сексуална принуда в киберпространството (ДПС-НН) и осигуряване на финансиране за дейностите за безопасен интернет (ПП-ДБ). Нито една от тези мерки, обаче, не е достатъчна, за да осигури безопасността на децата онлайн.

Правосъдие за деца

От програмите на политическите партии като цяло липсват едни от най-страдащите деца – децата в конфликт със закона и децата със зависимости. Единственото изключение е програмата на ПП-ДБ, която предвижда осъществяване на реформа на системата на детско правосъдие, насочено към превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки. Останалите партии или напълно игнорират децата в конфликт със закона, или ги разглеждат през призмата на Наказателния кодекс, като например предложенията на ДПС-НН за по-тежки наказания за блудство, които засягат и непълнолетни.

Спорт, култура и свободно време

Партиите виждат мерките, отнасящи се до спорт, култура и свободно време предимно като национални програми. Интересно е да се отбележи, че в програмата на ПП-ДБ е налице практически политика в подкрепа на младежта, но тя е изцяло под темата за спорта.

Насърчаването на детското участие не е част от нито една предизборна програма. Въпреки, че програмите на някои от политическите партии включват насърчаване на училищните съвети (ПП-ДБ, ПБ) , развитие на гражданска, медийна и дигитална грамотност (ПБ), децата са разглеждани като по-скоро като обекти на ограмотяване и бъдещи, а не сегашни граждани. При ГЕРБ-СДС, ДПС-НН и БСП темата практически отсъства. Така детското участие остава в сферата на пожеланията и е ограничено предимно до училищното самоуправление. Голямата политическа сцена все още остава затворена за гласа на 17-те процента от населението, които не са гласоподаватели, но са най-силно засегнати от решенията на Народното събрание.

Ден преди деня за размисъл и парламентарните избори на 19 април се обръщаме към кандидатите за народни представители в 52-ото Народно събрание с призив да станат Защитник на децата, като подпишат онлайн Декларацията на Национална мрежа за децата.

С подписването ѝ те поемат ангажимент да работят последователно за ключови политики в подкрепа на децата и семействата в България:

  • преодоляване на детската бедност и неравенствата
  • достъп до качествено здравеопазване и образование
  • щадящо правосъдие за деца и превенция на детската криминализация
  • ефективна превенция и реакция при насилие над деца
  • активен диалог с гражданското общество и участие на децата и младежите

Децата не гласуват, но решенията на политиците определят тяхното бъдеще. Затова призоваваме кандидатите да заявят своя ангажимент и да поставят правата и благосъстоянието на децата сред своите приоритети.

За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е най-голямото у нас обединение на над 140 граждански организации и активисти, които работят в полза на децата в България. Повече от 150 хиляди български деца и над 20 хиляди семейства годишно получават подкрепа от нашите организации и професионалисти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Национална мрежа за децата предсрочни парламентарни избори листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес