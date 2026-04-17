Шведският крал Карл XVI Густав пристигна в Украйна (СНИМКИ)

Шведският крал Карл XVI Густав пристигна на посещение в Украйна днес за първи път от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година, съобщи шведската обществена телевизия Ес Ве Те. Днес кралят посети град Лвов в западната част на Украйна, като бе придружен от външния министър на Швеция Мария Малмер Стенергард.

Заедно с украинския президент Володимир Зеленски кралят поднесе цветя на възпоменателна церемония в Лвов.

Очаква се шведският крал и външният министър да посетят училища и болници в Украйна, за да се запознаят с реалността на войната, съобщиха Кралският двор и правителството на Швеция в съвместно прессъобщение.

Още: Зеленски и украинският народ получиха престижна награда в Нидерландия (СНИМКИ, ВИДЕО)

"Днешната визита на Негово Величество бележи първото посещение на монарх в Украйна след избухването на войната и е още едно доказателство за всеобхватната и непоколебима подкрепа на Швеция", заяви Мария Малмер Стенергард.

