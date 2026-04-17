Ахмед Доган: Не мога да си представя нашата общност без представителство в парламента*

"Всички ние представляваме нашия културен код. Културният код е нашата общност, нашата етнорелигиозна същност - език, религия, история, етнос, основни ценности. Това е културният код. Ние искаме да запазим, да дадем живот на културния си код. Това е нашата общност. Аз съм само координатор в тази борба за да запазим културния си код." Това заяви почетният председател на Алианса за права и свободи д-р Ахмед Доган.

"Тези избори са най-голямото предизвикателство пред нашата общност. Защото става въпрос за, не дали АПС ще съществува или не, а дали общността ще има сигурност, спокойствие, гаранция за утрешния си ден. Цялата ни борба е за младите хора, които искаме да ги култивираме така, че да бъдат верни на техния си културен код. Верни на себе си, на своята общност", каза той.

Почетният лидер на АПС обяви, че не може да си представи общността без представителство в парламента. "Това ще бъде много зле за развитието и сигурността ѝ", каза още Доган на предизборна среща в Кърджали, като подчерта, че участието в изборите е задължително.

"Вотът не е просто въпрос на парламентарно присъствие на АПС, а има пряко значение за бъдещето и сигурността на общността", посочи той и добави, че през последните 35–36 години общността е свикнала да има свое представителство в Народното събрание, което е било ключово за нейното развитие.

