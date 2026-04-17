Прага потърси сметка на Москва за скрити заплахи

На 16 април 2026 г. чешкият външен министър Петр Мачинка привика руския посланик, за да изясни заплашителни изявления срещу две чешки компании, съобщи Радио Прага, позовавайки се на чешкото външно министерство. На 15 април руското военно министерство публикува адресите на европейски производители на дронове за Украйна и заплаши с „непредсказуеми последици“. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев написа в социалните мрежи, че компаниите в списъка могат да се считат за потенциални цели за удари от руските въоръжени сили.

Списъкът

Списъкът, публикуван от руското министерство, включва чешкия клон на украинската компания DeVIRo и базираната в Прага компания PBS. Освен това руското военно министерство заяви, че дронове за Украйна се произвеждат и в Лондон, Мюнхен и Рига. Министерството нарече подобна дейност стъпка към ескалация и въвличане на Европа в конфликта.

Руски официални лица, включително Медведев, многократно са правили публични изявления, които са били възприемани като заплахи към европейските страни заради тяхната подкрепа за Украйна, припомня Ройтерс. Но тези действия по-често са приемани като предупреждения и завоалирани намеци, отколкото като пряко обявяване на предстоящи удари.

"Потенциални законни мишени на Русия": Москва публикува списък на обектите, помагащи с дронове на Украйна