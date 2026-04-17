Иран отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби. Истински трус на борсите

Иранското външно министерство обяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски кораби докато трае примирието в Ливан.

"В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването през Ормузкия проток се обявява за напълно отворено за всички търговски кораби за останалата част от периода на прекратяване на огъня, следвайки договорения маршрут, вече обявен от Организацията за пристанища и мореплаване на Ислямска република Иран", съобщи иранският външен министър Абас Арагчи.

Припомняме, че ден по-рано Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно примирие.

Още: "Има напрежение": ЕС се готви да освобождава запаси от керосин

Борсите веднага реагираха като цените на петрола паднаха рязко, информира FT.

Международният бенчмарк, Brent, падна с 9% до 90,50 долара за барел. Фондовите пазари се повишиха, като европейският индекс Stoxx 600 се покачи с 0,8%.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп написа веднага новината в социалната си мрежа Truth Social и благодари на Иран.

Още: За Ормузкия проток: Единственият японски вестник с "Пулицър" опита да налее мозък в главата на Тръмп

В последващ пост обаче Тръмп заяви, че макар Ормузкият проток да е напълно отворен, военноморската блокада от страна на САЩ ще остане в пълна сила по отношение на Иран до момента, в който сделката с Техеран не бъде напълно завършена. "Този процес трябва да протече много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", пише Тръмп.

От изявлението му следва, че на всички кораби, с изключение на тези, свързани с Иран, ще бъде разрешено преминаване, докато Иран не сключи сделка. А вероятно сделката ще изисква Иран да се откаже от ядрената си програма.