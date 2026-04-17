Официално: Джокович пропуска Мастърс-а в Мадрид!

17 април 2026, 16:37 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Новак Джокович официално се оттегли от Мастърс турнира в Мадрид, съобщиха организаторите на надпреварата. За последно бившият номер 1 при мъжете игра в Индиън Уелс, където загуби от Джак Дрейпър. Последваха отказвания от участие в Маями и Монте Карло, а причина за това е проблем в рамото, който продължава да го мъчи.

Ноле е трикратен шампион в надпреварата

Джокера е трикратен шампион в испанската столица. Той загатна, че може и да не играе на турнира по време на двубоя от Евролигата между Реал Мадрид и Цървена звезда, докато бе в компанията на баскетболиста на Ел Ей Лейкърс Лука Дончич.

„Мадрид, за съжаление няма да мога да участвам тази седмица. Продължавам възстановяването си, за да се завърна възможно най-скоро“, написа 38-годишният сърбин в социалните мрежи. Надпреварата в Мадрид ще се проведе между 22 април и 3 май, а следващият турнир в програмата на Джокович е този в Рим в периода 6-17 май.

Бойко Димитров
