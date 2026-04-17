Официално: Джокович пропуска Мастърс-а в Мадрид!

Новак Джокович официално се оттегли от Мастърс турнира в Мадрид, съобщиха организаторите на надпреварата. За последно бившият номер 1 при мъжете игра в Индиън Уелс, където загуби от Джак Дрейпър. Последваха отказвания от участие в Маями и Монте Карло, а причина за това е проблем в рамото, който продължава да го мъчи.

Ноле е трикратен шампион в надпреварата

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

Джокера е трикратен шампион в испанската столица. Той загатна, че може и да не играе на турнира по време на двубоя от Евролигата между Реал Мадрид и Цървена звезда, докато бе в компанията на баскетболиста на Ел Ей Лейкърс Лука Дончич.

„Мадрид, за съжаление няма да мога да участвам тази седмица. Продължавам възстановяването си, за да се завърна възможно най-скоро“, написа 38-годишният сърбин в социалните мрежи. Надпреварата в Мадрид ще се проведе между 22 април и 3 май, а следващият турнир в програмата на Джокович е този в Рим в периода 6-17 май.

