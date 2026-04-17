Обрат: Драстичен срив в цената на петрола

Цената на петрола се срина рязко с над 10 на сто, продължавайки днешната тенденцията на поевтиняване. Това стана факт, след като иранският външен министър обяви днес, че проходът за всички търговски кораби през Ормузкия проток ще остане отворен до края на периода на примирието в Ливан. След новината, инвеститорите вече се надяват, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се сринаха с 10,69 долара, или 10,54 на сто, до 88,91 долара за барел малко след 16:30 българско време.

Котировките на американския лек суров петрол отчетоха рязък спад с 10,94 долара, или 11,55 на сто, до 84,02 долара за барел.

Цената на черното злато отбеляза рекорден ръст от около 50 процента през март и едва наскоро спадна под прага от 100 долара за барел, като тази седмица се задържа в диапазона около 90 долара.

Военната операция на Израел в Ливан се превърна в основна пречка за постигането на мирното споразумение, към което се стреми Тръмп, за да сложи край на войната с Иран, която той започна заедно с Израел в края на февруари.

