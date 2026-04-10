Стармър с остра атака: Заради Путин и Тръмп обикновените семейства плащат по-високи сметки за ток

"Докато Путин и Тръмп разделят света, обикновените семейства плащат цената". Това заяви в остра реакция британският премиер Киър Стармър. "Доста ми е гадно, че семейства и бизнеси из цялата страна се сблъскват с непрекъснати скокове в сметките за ток заради действията на Путин и Тръмп по света", заяви британският премиер.

Още: Историк: Тръмп чете историята на НАТО през очите на Путин (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър заяви, че му е „писнало“ да вижда как сметките за енергия във Великобритания се колебаят нагоре и надолу заради действията, предприети от президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Коментарите, направени в интервю за подкаста Talking Politics на ITV News от четвъртък, бяха излъчени на фона на колебанията в цените на петрола, които скочиха по време на войната между САЩ и Израел с Иран, на фона на крехкото двуседмично примирие.

Още: Ще замлъкнат ли оръжията? Путин обяви примирие за Великден

"Писна ми от факта, че сметките на семействата в цялата страна за енергия се увеличават и намаляват, а сметките на бизнеса за енергия се увеличават и намаляват, заради действията на Путин или Тръмп по света", каза Стармър.

Още: Стармър за заплахата на Тръмп да извади САЩ от НАТО: Много шум за нищо

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., с което започна дългогодишна война, която доведе до стотици хиляди смъртни случаи и разтърси световната икономика.

Белият дом защити Тръмп

Говорителката на Белия дом Анна Кели защити действията на Тръмп. "Много световни лидери са прекарали десетилетия, говорейки за заплахата, представлявана от Иран, но не са направили нищо по въпроса", каза тя по имейл. "Президентът Тръмп предприе смели действия, за да гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие, и както той каза, ние сме далеч от окончателно споразумение за постигане на траен мир", се казва още в позицията.

Още: Киър Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Стармър също така заяви, че Израел е „грешил“, като е наредил смъртоносни удари срещу Ливан по време на примирието. Иран обвини САЩ в нарушаване на условията на примирието, посочвайки отчасти ударите срещу Ливан.