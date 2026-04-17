Катерачи с огромен късмет откриха съкровище в планината и ще бъдат много богати

Двама чешки туристи ще получат награда от почти половин милион евро за откриването на съкровище от XIX и XX век. Двамата мъже, които откриха съкровището през февруари миналата година, ще получат 11,7 милиона чешки крони (480 500 евро) за това, че са предали находките на местен музей, пишат местните медии. Находката, открита на склоновете на хълма Звичина близо до полската граница, съдържаше повече от пет килограма злато, 598 монети и над 30 бижута.

In the Czech Republic, tourists found a real treasure weighing 7 kg of gold



During a walk on the slopes of Mount Zvičina, they came across a stash of hundreds of gold coins and jewelry.



The treasure was hidden in two containers: one with 598 gold coins from the 19th–20th… pic.twitter.com/NxOFhdFXVe — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Местният чиновник Иржи Штепан нарече находката "едно от най-големите съкровища в Чешката република или по-скоро в цяла Централна Европа".

Съгласно чешкото законодателство, откривателите получават награда в размер на 10% от стойността на находката – с изключение на случаите със злато, при които се изплаща пълната стойност на предметите.

Наградата от 11,7 милиона чешки крони далеч надхвърля предишния рекорд в страната, който беше награда от два милиона (82 100 евро), дадена за откриването на комплект сребърни монети от 10-и век през 2015 г. "Тъй като [този случай] се отнася пряко до злато, по закон то се оценява на 100%. Това е наистина необичайна награда, като се има предвид размера на съкровището", каза Штепан. Двамата мъже, открили съкровището от монети, го предадоха на Музея на Източна Бохемия в чешкия град Храдец Кралове, където се планира колекцията да бъде изложена.

Директорът на музея Петър Грулич заяви: "Това е наистина изключително. Никога не съм преживявал нещо подобно през времето, в което ръководя музея. Обикновено находките, които ни се предоставят, се възнаграждават със суми от порядъка на десетки хиляди."

