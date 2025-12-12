Земетресение разлюля Румъния

Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер разлюля Румъния, съобщи телевизия 21, позовавайки се на румънския Национален институт за изследване и развитие на физиката на Земята. Според съобщенията епицентърът е бил на 76 километра от румънския град Брашов. Засега няма информация за пострадали и материални щети. От началото на декември в нашата северна съседка са регистрирани 12 труса умерен интензитет, съответно по-силен от 2 по Рихтер по скалата на Рихтер, докато най-силен от началото на годината с 4,4 по Рихтер.

Последните земетресения на Балканите

В края на миналата седмица и в началото на тази наблюдавахме трусове първо в Гърция, после в Турция, а тази нощ и в Северна Македония.

Припомняме, че в събота земетресение с магнитуд 4,8 е удари Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но няма незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

В понеделник земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Турция. Епицентърът на труса е бил на 14 километра от Анталия, на дълбочина 114 километра, информира Анадолската агенция.

В нощта срещу вторник в 1.23 слаб трус бе регистриран в нашата югозападна съседка, според данни на македонските медии.

Също така според сеизмолога няма данни трусовете да са усетени в България. ОЩЕ: След поредицата земетресения на Балканите: Има ли опасност за България