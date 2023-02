ВИДЕО: Украински военни оказват първа помощ на ранен руски войник

Пореден пример колко е зле положението може да бъде видян във видеозапис на Украинската гранична служба. В него, украински военни помагат на ранен руски войник, като му оказват първа медицинска помощ. Според информацията, той няма задължителната във военната екипировка аптечка за първа помощ.

Въпросът с корупцията в руската армия беше повдигнат за пореден път вчера, 9 февруари. Тогава един от свързаните с ЧВК Вагнер телеграм канали - GreyZone, раздуха случай с поръчка за униформи на руската армия, струващи между 1780 и 2875 долара всяка. Какво поиска този информационен рупор на руския олигарх Евгений Пригожин, научете в материала: "Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

Ukrainian border guards provide first aid to a captured Russian, who usually does not have a first-aid kit, bandages, basically nothing.



He is lucky to be captured. pic.twitter.com/S3r6qHApyh