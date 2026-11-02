На метри от границата с Русия и Беларус: НАТО с мащабно учение в Латвия (ВИДЕО)

Бригада на НАТО провежда най-голямото учение за разполагане на сили в Латвия, предаде "Ройтерс", като беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA уточнява, че това са най-големите учения за разполагане на бригади в историята, а не най-големите учения на НАТО като цяло, както и че те са близо до границите на Русия и Беларус. Става въпрос за учението за разгръщане на сили – „Resolute Reforger 2026“, съобщават от латвийската армия във "Фейсбук".

Мащабът на учението

В него участват около 3000 военнослужещи и 1000 единици военна техника. В районите на провеждане на учението могат да бъдат забелязани военнослужещи, както и хеликоптери CH-146 „Griffon“ на Канадските въоръжени сили. От 4 до 8 ноември подразделенията ще се завърнат в своите бази.

NATO's largest-ever exercises are underway near the borders with Russia and Belarus An important clarification: these are the largest-ever brigade deployment exercises, not the largest NATO exercises overall. Around 3,000 military personnel and 1,000 pieces of military equipment are currently deployed in eastern Latvia. The units are practising redeployment, logistics, command and control, and communications. The exercises began on October 26 and will run until November 8, after which the troops will return to their bases. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

Целта на учението

Целта на учението е да се провери способността на бригадата да придвижва, осигурява и командва подразделения на големи разстояния, в сътрудничество с Националните въоръжени сили. ОЩЕ: Най-голямото военно учение на НАТО в Европа започна в Румъния (СНИМКИ, ВИДЕО)