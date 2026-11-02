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На метри от границата с Русия и Беларус: НАТО с мащабно учение в Латвия (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 15:33 часа 857 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
На метри от границата с Русия и Беларус: НАТО с мащабно учение в Латвия (ВИДЕО)

Бригада на НАТО провежда най-голямото учение за разполагане на сили в Латвия, предаде "Ройтерс", като беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA уточнява, че това са най-големите учения за разполагане на бригади в историята, а не най-големите учения на НАТО като цяло, както и че те са близо до границите на Русия и Беларус. Става въпрос за учението за разгръщане на сили – „Resolute Reforger 2026“, съобщават от латвийската армия във "Фейсбук".

Мащабът на учението

В него участват около 3000 военнослужещи и 1000 единици военна техника. В районите на провеждане на учението могат да бъдат забелязани военнослужещи, както и хеликоптери CH-146 „Griffon“ на Канадските въоръжени сили. От 4 до 8 ноември подразделенията ще се завърнат в своите бази.

Целта на учението

Целта на учението е да се провери способността на бригадата да придвижва, осигурява и командва подразделения на големи разстояния, в сътрудничество с Националните въоръжени сили. ОЩЕ: Най-голямото военно учение на НАТО в Европа започна в Румъния (СНИМКИ, ВИДЕО) 

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НАТО Беларус Русия Латвия военно учение
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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