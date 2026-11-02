Българска компания е сред основните доставчици на шпеков салам за Kaufland

Ритейлърът си партнира с „Белла България“ от над 20 години

„Белла България“ е сред основните доставчици на шпеков салам за Kaufland България. През 2025 г. веригата е реализирала над 24 хил. опаковки от 250 г на „Брей!“ Шпек Бургас, произведен от българската компания. Партньорството между двете компании датира от 2006 г. и днес обхваща десетки продукти в различни категории.

Освен „Брей!“ Шпек Бургас, производителят създава за Kaufland още редица продукти под собствената марка на веригата. Сред тях са кренвирши и наденица „Стара планина“, свинска и говежда саздърма, както и традиционни тестени предложения като вита баница с масло и сирене, лучник с кисело зеле, зелник и пататник с козе сирене.

През 2025 г. в магазините на Kaufland са реализирани общо над 1,38 млн. бр./кг шпеков салам. През настоящата година веригата очаква продажбите в категорията да останат на сходни нива. До края на септември вече са реализирани 17 хил. опаковки „Брей! Шпек Бургас“ от „Белла България“, като очакванията са годишният резултат да бъде близък до този от 2025 г.

Партньорството обхваща и продукти от собственото портфолио на „Белла България“. В магазините на Kaufland се предлагат различни артикули от марките за месни деликатеси „Орехите“ и „Перелик“, сред които луканка, пастърма, суджук и различни видове филета. Веригата предлага и замразени изделия „Фамилия“, включително баници, тесто и бутербанички.

„Белла България“ започва дейността си през 1997 г., като първоначално развива производството на тестени изделия. Днес тя е една от най-големите компании за производство на храни в Източна Европа. Компанията управлява портфолио от над 200 продуктови линии в категориите тестени изделия, месни продукти и мазнини, разполага с над 10 производствени бази в няколко европейски държави и има дневен производствен капацитет, надхвърлящ 350 000 килограма, а продуктите ѝ достигат до над 12 хил. точки на продажба в страната.

Дългогодишното партньорство е част от ангажимента на Kaufland към българските производители и стремежа на компанията да осигурява устойчив пазар за продукцията им. Над 87% от доставчиците в магазинната мрежа на Kaufland са български.

Повече за българските производители, партньори на Kaufland, можете да откриете в рубриката „Истории от корена“.