ГЕРБ може да подкрепи кандидатите за ВСС, предложени от опозиция и управляващи

Народният представител от ГЕРБ Рая Назарян не изключва парламентарната група да подкрепи кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), излъчени както от управляващите, така и от опозицията. Според нея най-важното е да има достатъчно кандидатури и процедурата да завърши с избор на нов състав на съвета.

"Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС)", заяви Назарян пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което ще бъдат изслушани номинираните за членове на съвета от парламентарната квота.

Тя уточни, че след изслушването на всички кандидати депутатите от ГЕРБ-СДС ще обсъдят позицията си и начина, по който ще гласуват в пленарната зала. Назарян определи процедурата като една от важните задачи пред Народното събрание, наред с предстоящото внасяне и разглеждане на бюджета за 2027 г. Още: Корупционното заразяване във ВСС: Доц. Анента Антонова има идея как да го предотврати

Назарян призова за активност на младите избиратели

По повод приключилите президентски избори депутатът отбеляза, че България вече има своя седми президент. Тя разказа, че е гласувала заедно със сина си, който е на 14 години и вече има лична карта.

"Аз гласувах и дори заведох моя син, който е на 14 години и има лична карта, защото считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин", посочи Назарян.

Тя призова политическите сили да оставят анализите на изборните резултати на политолозите и да се съсредоточат върху предстоящата работа на парламента. Още: Рая Назарян за новия състав на ВСС: Това не е съдебна реформа, а конституционно задължение на парламента

"Изборите за президент и вицепрезидент вече са зад гърба ни, нека да оставим анализите на политолозите. Предстоят нови политически сюжети, Народното събрание загуби две седмици парламентарна дейност и ние сега трябва да наваксваме", коментира депутатът.