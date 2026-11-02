Тръмп е вече в списъка с "хищници" на "Репортери без граници"

"Репортери без граници" добавиха президента на САЩ Доналд Тръмп в тазгодишното издание на списъка си с "Хищници, посегнали на свободата на печата" (Press Freedom Predators 2026). Международната неправителствена организация обвини американския лидер, че откакто е започнал вторият му мандат в Белия дом, той е ожесточил още повече кампанията си срещу медиите. Тръмп умишлено използва властта си срещу медии, чието отразяване не харесва, посочват от организацията, цитирана от ДПА.

САЩ се свлякоха до 64-то място от общо 180 страни в глобалния Индекс на "Репортери без граници" за свободата на печата.

Освен Тръмп в списъка са още лидери като руският диктатор Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин. Списъкът бе публикуван днес по случай признатия от ООН Международен ден за борба срещу безнаказаността на престъпленията срещу журналистите.

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В списъка е добавен и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, когото "Репортери без граници" обвиняват, че закрива независими медии и хвърля журналисти в затвора. В списъка попадат също милиардерът Илон Мъск, израелската армия, Китайската комунистическа партия, френският медиен магнат Венсан Болор, както и организирани престъпни групи в Мексико.

Технологични гиганти от САЩ като "Мета" и "Алфабет" присъстват в списъка заради господството си на пазара на цифрови реклами, което според "Репортери без граници" поставя медиите под икономически натиск.

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