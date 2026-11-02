Желан от Манчестър Юнайтед напуска Барселона по най-бързия начин

Една от младите звезди на Барселона Алехандро Балде е готов да напусне каталунците още през зимния трансферен прозорец. Това съобщи испанската медия "Mundo Deportivo". Левият бек, който е продукт на школата на "блаугранас", не получава желаните от него минути от старши треньора Ханзи Флик и е решил, че иска да продължи кариерата си в друг клуб. През летния трансферен прозорец Манчестър Юнайтед, който има силна нужда от ляв бек, беше силно заинтересован от Балде.

Алехандро Балде не играе за Барселона

Алехандро Балде направи дебюта си за първия отбор на Барселона през 2022 г. и постепенно се установи като титуляр за каталунците. Но последваха няколко дългосрочни контузии, които доведоха до това Балде да загуби титулярното си място. Неговата форма спадна, а в това време други футболисти пристигнаха в клуба и започнаха да записват повече минути от него. От началото на настоящия сезон Ханзи Флик предпочита както Жоао Кансело, така и Шави Еспарт пред Алехандро Балде.

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Манчестър Юнайтед желае Балде

През настоящата кампания Балде записа едва 116 минути за Барселона. Той взе участие в 1 мач от Шампионска лига и в 3 срещи от Ла Лига. През летния трансферен прозорец Алехандро Балде влизаше в списъка с желания на Манчестър Юнайтед, който има силна нужда от ляв бек. Самият испанец също би желал да играе във Висшата лига. Договорът му с Барселона важи до лятото на 2028 г., а според специализирания сайт "transfermarkt", пазарната му стойност се равнява на 40 милиона евро.

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