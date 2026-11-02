Мъж нападна с нож на катаджии в Москва, финалът е като в руски екшън (ВИДЕО)

Московски пътни полицаи простреляха в краката мъж, въоръжен с нож. Само минути по-рано мъжът нападнал служителите на реда. 33-годишният Хабиб успял да рани един от полицаите, като го пробол в рамото и брадичката, и дори му счупил пръст. Арестът изглеждаше като сцена от руски филм.

Служителите на пътната полиция били повикани заради лека катастрофа между автомобил и куриер с електрически велосипед. Куриерът обаче се обадил на своя познат – 33-годишния Хабиб С., да дойде и да му помогне. След пристигането си той е намесил в работата на полицаите. След като органите на реда му направили забележка, той извадил нож и нападнал един от инспекторите.

Нападателят е ранил полицая с нож в областта на брадичката и лявото рамо, а по време на боричкането е счупил и фаланга на един от пръстите му.

Раненият инспектор е използвал служебното си оръжие, за да спре нападателя, като го е прострелял в краката. След това Хабиб е настанен в болница под арест.

🔪 What a showdown! Moscow traffic cops shoot a knife-wielding man in the legs Just minutes earlier, the man had attacked the officers with a knife. 33-year-old Khabib managed to stab one officer in the shoulder and chin and even break his finger. The arrest looked straight out of a movie. A Russian one, of course. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026