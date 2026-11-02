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Мъж нападна с нож на катаджии в Москва, финалът е като в руски екшън (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 14:22 часа 1034 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Мъж нападна с нож на катаджии в Москва, финалът е като в руски екшън (ВИДЕО)

Московски пътни полицаи простреляха в краката мъж, въоръжен с нож. Само минути по-рано мъжът нападнал служителите на реда. 33-годишният Хабиб успял да рани един от полицаите, като го пробол в рамото и брадичката, и дори му счупил пръст. Арестът изглеждаше като сцена от руски филм.

Служителите на пътната полиция били повикани заради лека катастрофа между автомобил и куриер с електрически велосипед. Куриерът обаче се обадил на своя познат – 33-годишния Хабиб С., да дойде и да му помогне. След пристигането си той е намесил в работата на полицаите. След като органите на реда му направили забележка, той извадил нож и нападнал един от инспекторите.

Нападателят е ранил полицая с нож в областта на брадичката и лявото рамо, а по време на боричкането е счупил и фаланга на един от пръстите му.

Раненият инспектор е използвал служебното си оръжие, за да спре нападателя, като го е прострелял в краката. След това Хабиб е настанен в болница под арест.

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Москва нападение с нож полицаи катаджия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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