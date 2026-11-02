За вътрешна "стабилност": Русия забрани износ на нефтохимически продукти извън Евразийския съюз

Руското правителство е наложило временна забрана върху износа на определени нефтохимически продукти от Русия извън Евразийския икономически съюз, гласи информация от уебсайта на Съвета на министрите. Забраната е въведена с цел „поддържане на стабилни доставки на суровини за руските промишлени предприятия“. Ограничението ще бъде в сила три месеца и се отнася за износа на въглища и нефтен бензен, толуол, ортоксилен, параксилен и фенол.

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Тези продукти се използват в производството на бои и лакове за автомобилната, авиационната, корабостроителната и железопътната промишленост, за опаковки на храни, подови настилки, изолация на кабели и в медицинската промишленост.

Снимка: Transneft

Без забрана на износа на нефтохимически продукти в транзитни превози

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Забраната няма да се отнася за износа на нефтохимически продукти в рамките на международни транзитни превози, за доставки в рамките на международна хуманитарна помощ, нито за подпомагане на дейността на руски организации на архипелага Свалбард в Северния ледовид океан, в най-северната част на Норвегия.

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