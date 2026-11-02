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Зеленски: Дайте ни "Пейтриът" и спираме атаките срещу руските рафинерии

02 ноември 2026, 12:51 часа 676 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленски: Дайте ни "Пейтриът" и спираме атаките срещу руските рафинерии

Ако искате да не атакуваме руски рафинерии за един месец, дайте ни системи "Пейтриът" за един месец. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия Fox News, коментирайки натиска, оказван от президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да прекрати ударите си по руската петролна инфраструктура. Зеленски заяви, че Украйна не може да остане без отговор на руските атаки срещу собствената ѝ енергийна мрежа и цивилни граждани.  Ако САЩ искат спиране на ударите по руските рафинерии, например за определен период от време, то САЩ трябва да предоставят зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът" на страната му, категоричен бе Зеленски.

При това той подчерта, че Украйна не ги иска като безплатна помощ, а е готова да намери финансиране и да си ги плати.

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Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна руски рафинерии
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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