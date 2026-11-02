Зеленски: Дайте ни "Пейтриът" и спираме атаките срещу руските рафинерии

Ако искате да не атакуваме руски рафинерии за един месец, дайте ни системи "Пейтриът" за един месец. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия Fox News, коментирайки натиска, оказван от президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да прекрати ударите си по руската петролна инфраструктура. Зеленски заяви, че Украйна не може да остане без отговор на руските атаки срещу собствената ѝ енергийна мрежа и цивилни граждани. Ако САЩ искат спиране на ударите по руските рафинерии, например за определен период от време, то САЩ трябва да предоставят зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът" на страната му, категоричен бе Зеленски.
Zelensky: If you need us not to attack Russian refineries for one month, give me Patriots for one month. https://t.co/TXFbGPoWP1— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
При това той подчерта, че Украйна не ги иска като безплатна помощ, а е готова да намери финансиране и да си ги плати.
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Zelensky: Yes. We had several conversations with President Trump about attacks on refineries. We said that we cannot simply not respond after Russia attacks our energy infrastructure, after Russia kills our people, after attacks on our electricity, gas refineries and everything. We said, if you want us not to attack Russia's refineries, then Russia must not attack our energy system.— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026
Zelensky: I have to share with the president the truth, the real situation. America can't help Russia. President Trump can't help Putin. https://t.co/14VRqOPqH9— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026