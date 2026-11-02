"Вероятността Европа да конфискува замразените руски активи в системата Euroclear току-що нарасна експоненциално." Това написа днес Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в консултантската фирма Eurasia Group, в социалната мрежа X.

Коментарът му дойде след като стана ясно, че белгийският премиер Барт де Вевер се е срещнал с крал Филип и е подал оставка, тъй като коалицията му е на ръба на колапс след усилията за справяне с бюджетния дефицит от 10 милиарда евро.

Тръмп беше много по-осъзнат мошеник, когато влезе в политиката преди десет години, отколкото е сега