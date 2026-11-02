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Току-що шансовете Европа да конфискува замразените руски активи скочиха рязко

02 ноември 2026, 13:13 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Току-що шансовете Европа да конфискува замразените руски активи скочиха рязко

"Вероятността Европа да конфискува замразените руски активи в системата Euroclear току-що нарасна експоненциално." Това написа днес Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в консултантската фирма Eurasia Group, в социалната мрежа X.

Коментарът му дойде след като стана ясно, че белгийският премиер Барт де Вевер се е срещнал с крал Филип и е подал оставка, тъй като коалицията му е на ръба на колапс след усилията за справяне с бюджетния дефицит от 10 милиарда евро.

Тръмп беше много по-осъзнат мошеник, когато влезе в политиката преди десет години, отколкото е сега

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Цитати Цитат война Украйна замразени руски активи Euroclear
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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