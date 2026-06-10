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Безредици в Белфаст след нападение с нож (ВИДЕА)

10 юни 2026, 6:08 часа 473 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty
Безредици в Белфаст след нападение с нож (ВИДЕА)

Протестиращи в Белфаст опожариха автобус на градския транспорт, множество автомобили, включително полицейски и подпалиха няколко къщи, съобщиха световните агенции. Антимигрантските протести обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Жителите в източната част на Белфаст са били евакуирани заради пожар.

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В същата част на града около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Те обяснили действията си с това, че искат да "изгонят чужденците", съобщи BBC. Телевизионният канал Sky news съобщи за пожар в супермаркет с продукти от Близкия изток. 

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Антимигрантски протести е имало и в Глазгоу и в Единбург в Шотландия. Протестиращи са се събрали и в Лондон и Саутхемптън.

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Протести Имигранти Белфаст безредици
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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