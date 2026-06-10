Безредици в Белфаст след нападение с нож (ВИДЕА)

Протестиращи в Белфаст опожариха автобус на градския транспорт, множество автомобили, включително полицейски и подпалиха няколко къщи, съобщиха световните агенции. Антимигрантските протести обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Жителите в източната част на Белфаст са били евакуирани заради пожар.
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BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.
It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7
В същата част на града около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Те обяснили действията си с това, че искат да "изгонят чужденците", съобщи BBC. Телевизионният канал Sky news съобщи за пожар в супермаркет с продукти от Близкия изток.
Антимигрантски протести е имало и в Глазгоу и в Единбург в Шотландия. Протестиращи са се събрали и в Лондон и Саутхемптън.
🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M— Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026