Безредици в Лисабон след убийството на чернокож (ВИДЕО)

Насилие обхвана предградията на Лисабон след като чернокож мъж беше убит от полицията. За безредиците съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde.

Бедредиците разтърсиха няколко квартала в предградията на Лисабон в нощта срещу сряда. В града можеха да се видят запалени автобуси и боклук. Протестиращите също така са хвърляли и камъни.

Unrest in Lisbon intensified for a second day after Odair Moniz, a Black man, was fatally shot by police. Protesters set buses on fire and police raided homes, including that of Moniz’s mourning family, and assaulted a 19-year-old girl. pic.twitter.com/9lC0FupPPr