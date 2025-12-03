Въпреки украинския удар: Руският петрол през "Дружба" към Словакия постъпва нормално

Доставките на петрол през тръбопровода „Дружба“ днес постъпват в нормален режим дори след атаката срещу обекта на територията на Русия. Това съобщи словашкият оператор ТРАНСПЕТРОЛ, който захранва единствената рафинерия в страната „Словнафт“, предаде Ройтерс.

„Ситуацията в момента няма никакво влияние върху транзита на петрол на словашка територия и ТРАНСПЕТРОЛ управлява транспорта на петрол до клиента си според изискванията“, съобщи компанията в писмен отговор на въпрос от Ройтерс, цитира ги БТА.

По-рано Укринформ съобщи за взрив по тръбопровода „Дружба“, по който Русия изнася петрол за някои европейски държави. Агенцията се позова на информация от Главното управление за разузнаване на украинското Министерство на отбраната.

Още: Украйна пак взриви участък от руския петролопровод "Дружба" (ВИДЕО)