Биологична заплаха от Русия? Намесата на ФСБ в случая с чумата говори за нещо повече от обикновена авария

Лабораторията в Сибир, в която е работила починалата от чума Дария Шипилова, е възможно да е разработвала противочумна ваксина за руските военни. Това предположение изказа Брендън Рен, професор по микробна патогенеза в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. Според него ако военните планират да използват чумата като биологично оръжие, то в такъв случай е логично да им е нужна и ваксина. Професорът, цитиран от The Times, пояснява, че макар чумата да може да се лекува с антибиотици, напоследък се появяват щамове, които са резистентни на множество антибиотици. "Ако лабораторията работи с такъв щам, възможностите за лечение може да са ограничени", смята той.

В същото време друг учен, американският експерт по биосигурност д-р Ашиш К. Джа, написа в социалната мрежа Х, че руските власти трябва да дадат обяснения какво точно се е случило в Сибирския институт за борба с чумата. Ученият заяви, че през последните дни е следял внимателно темата и е събирал информация, опитвайки се да разбере какво се е случило, и това, което е научил, сериозно го е разтревожило.

"Ето какво знаем. Според наличната информация, на 25 септември 28-годишна лаборантка в Института за борба с чумата е счупила епруветка, съдържаща чумния патоген. (...)

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Официално това е граждански институт. Общоизвестно е обаче, че Русия има активна програма за разработване на военни биологични оръжия. Освен това нашите разузнавателни агенции публично заявиха, че тази програма се е разширила значително през последните години.

Има и съобщения за участие на ФСБ в настоящите мерки. Служители на службите за сигурност придружават линейки, превозващи изложени на риск хора. Ако тази информация е точна, тя не е съвместима с типично природно огнище или дори с рутинна лабораторна авария. (...)

Американските разузнавателни агенции смятат, че руски учени продължават да разработват биологични оръжия. Тези програми се изпълняват тайно. Никой отвън не ги инспектира, а тези, които работят вътре, нямат голям стимул да признаят, когато нещо се обърка. Виждали сме нещо подобно и преди. През 1979 г. спори на антракс са били пренесени от съветски военен обект в Свердловск. Най-малко 66 души загинаха. Минаха няколко години, преди обществеността да научи за това."

Изводът на американския учен е, че тъй като не е известно какво точно се е случило, трябва да бъдат взети спешни мерки за биологична защита.

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Many of you have been tracking the Irkutsk lab situation over the last few days. I've been gathering facts and trying to understand what is happening before weighing in. Now that I have, I have to say — I'm concerned 🧵 — Ashish K. Jha (@ashishkjha) October 5, 2026

Тръмп обеща помощ

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия по отношение на чумата. Той беше питан два пъти за темата и разви тезата, че "тази зараза" човечеството е поставило под контрол, но била "силна", а "тези микроби станаха някак по-силни и умни. Те са като армия"

"Обръщаме голямо внимание на този въпрос. Току-що научихме за него. И го наричат ​​пневмония. А пневмонията, както знаете, беше по-лесна за лечение преди няколко години. Ще им помогнем с каквото можем.“

"Не съм говорил с тях за това, но съм наясно с него. Наричаме го "ситуация с пневмония". Колко тревожно е това? Не съм щастлив да ги видя да се борят с това. Това е сериозно, много сериозно заболяване. Знаете ли, преди можехме да го контролираме, но някак си тези микроби станаха по-силни и по-устойчиви, като армия. И вече нямаме същите медицински възможности, въпреки че медицината е напреднала значително. Тези микроби наистина са станали относително по-силни, отколкото бяха преди. Това, което преди помагаше при пневмония, сега не работи толкова добре. Така че ние ще помогнем. Винаги сме готови да помогнем на всеки, който се сблъсква с този проблем. Ще помогнем", поясни Тръмп - ОЩЕ: Чумата заплашва да ги тръшне: Заради смъртен случай в Иркутск има карантини и се слагат маски

Q: Are you concerned about the plague outbreak in Russia? Trump: That's a disease we used to be able to control. But somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army. We will help Russia. https://t.co/uf1WF3IA9F — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Q: What is the U.S. going to do about the risk of plague coming from Russia? Trump: We're looking at it very strongly. The microbes and the germs have gotten stronger. We will help Russia. https://t.co/qENfVkwsAS — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026