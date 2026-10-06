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Биологична заплаха от Русия? Намесата на ФСБ в случая с чумата говори за нещо повече от обикновена авария

06 октомври 2026, 6:00 часа 1074 прочитания 2 коментара
Снимка: Envato
Биологична заплаха от Русия? Намесата на ФСБ в случая с чумата говори за нещо повече от обикновена авария

Лабораторията в Сибир, в която е работила починалата от чума Дария Шипилова, е възможно да е разработвала противочумна ваксина за руските военни. Това предположение изказа Брендън Рен, професор по микробна патогенеза в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. Според него ако военните планират да използват чумата като биологично оръжие, то в такъв случай е логично да им е нужна и ваксина. Професорът, цитиран от The Times, пояснява, че макар чумата да може да се лекува с антибиотици, напоследък се появяват щамове, които са резистентни на множество антибиотици. "Ако лабораторията работи с такъв щам, възможностите за лечение може да са ограничени", смята той.

В същото време друг учен, американският експерт по биосигурност д-р Ашиш К. Джа, написа в социалната мрежа Х, че руските власти трябва да дадат обяснения какво точно се е случило в Сибирския институт за борба с чумата. Ученият заяви, че през последните дни е следял внимателно темата и е събирал информация, опитвайки се да разбере какво се е случило, и това, което е научил, сериозно го е разтревожило. 

"Ето какво знаем. Според наличната информация, на 25 септември 28-годишна лаборантка в Института за борба с чумата е счупила епруветка, съдържаща чумния патоген. (...)

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Официално това е граждански институт. Общоизвестно е обаче, че Русия има активна програма за разработване на военни биологични оръжия. Освен това нашите разузнавателни агенции публично заявиха, че тази програма се е разширила значително през последните години. 

Има и съобщения за участие на ФСБ в настоящите мерки. Служители на службите за сигурност придружават линейки, превозващи изложени на риск хора. Ако тази информация е точна, тя не е съвместима с типично природно огнище или дори с рутинна лабораторна авария. (...)

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Американските разузнавателни агенции смятат, че руски учени продължават да разработват биологични оръжия. Тези програми се изпълняват тайно. Никой отвън не ги инспектира, а тези, които работят вътре, нямат голям стимул да признаят, когато нещо се обърка. Виждали сме нещо подобно и преди. През 1979 г. спори на антракс са били пренесени от съветски военен обект в Свердловск. Най-малко 66 души загинаха. Минаха няколко години, преди обществеността да научи за това."

Изводът на американския учен е, че тъй като не е известно какво точно се е случило, трябва да бъдат взети спешни мерки за биологична защита. 

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Тръмп обеща помощ

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия по отношение на чумата. Той беше питан два пъти за темата и разви тезата, че "тази зараза" човечеството е поставило под контрол, но била "силна", а "тези микроби станаха някак по-силни и умни. Те са като армия"

"Обръщаме голямо внимание на този въпрос. Току-що научихме за него. И го наричат ​​пневмония. А пневмонията, както знаете, беше по-лесна за лечение преди няколко години. Ще им помогнем с каквото можем.“

"Не съм говорил с тях за това, но съм наясно с него. Наричаме го "ситуация с пневмония". Колко тревожно е това? Не съм щастлив да ги видя да се борят с това. Това е сериозно, много сериозно заболяване. Знаете ли, преди можехме да го контролираме, но някак си тези микроби станаха по-силни и по-устойчиви, като армия. И вече нямаме същите медицински възможности, въпреки че медицината е напреднала значително. Тези микроби наистина са станали относително по-силни, отколкото бяха преди. Това, което преди помагаше при пневмония, сега не работи толкова добре. Така че ние ще помогнем. Винаги сме готови да помогнем на всеки, който се сблъсква с този проблем. Ще помогнем", поясни Тръмп - ОЩЕ: Чумата заплашва да ги тръшне: Заради смъртен случай в Иркутск има карантини и се слагат маски

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Русия ФСБ чума Иркутск
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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