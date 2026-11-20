Срещата между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин имаше преди всичко символично значение, а очакванията на експертните среди за конкретни практически резултати бяха ниски. Това коментира международният анализатор и експерт към Института за икономическа политика Мариана Трифонова.

По думите ѝ е важно да се направи разграничение между засиления обществен и медиен интерес към срещата и реалистичните очаквания на експертите. „Експертните среди бяха доста по-прагматични и може би нямаха толкова високи очаквания за практически резултати от срещата, тъй като тя имаше по-скоро символно значение и за тримата лидери“, обясни Трифонова.

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Според нея съществуват сериозни различия в позициите на трите държави. Китай и Русия споделят обща визия за нов световен ред, докато Съединените щати и Доналд Тръмп декларират желание за промяна, но тя не съвпада непременно с вижданията на Си Дзинпин и Владимир Путин. „Това, което те постигнаха, е една декларация с четири точки, която звучи доста общо. Да, ние сме за световен мир“, обобщи международният анализатор.

По думите ѝ самият факт, че тримата лидери са се срещнали и продължават диалога, може да бъде определен като положителен сигнал. „Ако изберем един по-позитивен поглед на ситуацията, самият факт, че са се срещнали, че разговарят, че диалогът продължава, е позитивен сигнал и наистина ни помага да се отдалечим от пропастта“, посочи тя.

Ядреното разоръжаване остава по-скоро в сферата на пожеланията

Темата за ядрените оръжия е била включена в дневния ред по инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Причината е изтичането на действащото до момента споразумение за разоръжаване и намаляване на ядрения потенциал, най-вече между САЩ и Русия.

Китай обаче няма особен интерес към поемането на конкретни ангажименти в тази посока на този етап, тъй като ядреният му арсенал е значително по-малък от този на другите две държави. „Тоест или трябва да се върви в посока, в която САЩ и Русия драстично и с бързи темпове да намаляват своя арсенал за сметка на Китай, който не е съгласен към този момент да поема ангажимент за ограничаване на разпространението на ядрени оръжия, или трябва темата да остане в ситуация на диалог“, обясни Трифонова.

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Тя подчерта, че позициите на Си Дзинпин и Доналд Тръмп по въпроса се различават съществено. Докато и двамата смятат, че е важно да се разговаря за ограничаване на ядрените оръжия, китайският лидер говори за пълната им забрана. „Тук има сериозно разминаване в изходните позиции и интересите на трите страни“, коментира анализаторът.

Според нея не трябва да се възлагат прекалено големи надежди на заявките за унищожаване и ограничаване на ядрените арсенали. „Аз лично мисля, че това ще остане по-скоро в сферата на пожеланията и за мен щеше да бъде по-важно и по-практично, ако на тази среща, например, се говореше за регулация на изкуствения интелект и използването му за военни цели. Ако това беше тема на разговор, по която е постигнат консенсус, тогава можехме да твърдим, че наистина сме на прав път“, заяви тя.

По думите ѝ ядреното разоръжаване е дългогодишна тема, по която може да има продължение на разговорите, но практическите резултати остават ограничени.

Преговорите за Украйна – първият реален тест за резултатите от срещата

Според Мариана Трифонова първият тест за реалния принос на срещата ще бъде дали тя ще доведе до напредък в мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна. Тя отбеляза, че Доналд Тръмп е информирал европейските партньори и Украйна за обсъжданото с руската страна. Появили са се и индикации за възможността европейски представители да участват в преговорите.

В този контекст беше коментирана и поканата на Владимир Путин към европейски лидери да посетят Москва и да изложат позициите си. „Това не означава равноправно място на масата за преговори, в никакъв случай. Трябва да е на неутрално място“, подчерта Трифонова.

По думите ѝ продължават да съществуват сериозни различия между европейските партньори на Украйна, самата Украйна и позицията на Москва. Русия настоява преговорите да обхванат цялата архитектура на сигурността в Европа и категорично иска оттегляне на НАТО до границите от 1997 г. Москва не приема и възможността Украйна да стане член на Алианса.

В същото време от американска страна Джаред Къшнър е споменал в Берлин вариант, при който Украйна получава гаранции за сигурността си, подобни на член 5 от договора на НАТО, или някаква форма на членство в Алианса. Тази възможност обаче е отхвърляна от Москва. Друг показател за реалния напредък според анализатора ще бъде дали разговорите ще имат продължение по време на срещата на Г-20 в Маями през следващия месец. „Ще отиде ли Си Дзинпин, ще отиде ли Путин, което е по-сложният проблем? Беше отправена покана към него още през септември. Това е наистина много любопитно и всички ще го следим“, посочи тя.

Възможна ли е нова Ялта и разделяне на света на сфери на влияние?

Мариана Трифонова коментира и спекулациите, че срещата може да се превърне в своеобразна „Ялта 2“, на която трите големи сили да договорят ново разпределение на света и сферите на влияние. Според нея този наратив е започнал по-скоро от руската страна, тъй като отговаря на желанията на Москва за ревизия на досегашния световен ред. „Това дава шанс на Владимир Путин да се покаже като част от тази тройка лидери на велики сили и да покаже, че няма международна изолация спрямо него“, обясни анализаторът.

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Тя припомни, че срещу Русия все още действат множество санкции, включително срещу ключови фигури в управлението на страната, а срещу руския президент има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд.

По думите ѝ визията на Китай и Си Дзинпин за нов световен ред е свързана с идеята за многополюсен свят и т.нар. демократизация на международните отношения.

Китай обаче има различен интерес от този на Русия по отношение на сферите на влияние. „Китай е силно заинтересован от това да няма сфери на влияние. Той се противопоставя целенасочено, дългосрочно на това, защото продължава да разширява на практика своите контакти“, посочи Трифонова.

Китай се стреми да се позиционира като остров на стабилност

Според международния анализатор Пекин се опитва да се представи като предвидим международен играч, който подкрепя сътрудничеството, диалога и мирното съвместно съществуване. Целта е Китай да затвърди позициите си сред държавите от Глобалния юг, но и да запази добрите си отношения с Европа.

„Знаете, че Китай се опитва да се позиционира като остров на стабилност в международните отношения, като един предвидим играч, който работи за сътрудничество, диалог, мирно съвместно съжителство, зачитане на индивидуалния път на развитие на всяка една страна“, обясни тя.

Европейският пазар остава изключително важен за китайската икономика. През последните години страната не успява да изпълни една от основните си стратегически задачи – прехода от икономически растеж, базиран на износа, към растеж, задвижван от вътрешното потребление. „Поне за известно време още Китай ще има нужда от много икономически партньорства по света и такива нови железни завеси биха представлявали сериозна заплаха за неговите интереси“, коментира Трифонова.

В заключение тя прогнозира, че светът ще се движи към по-голяма многополюсност и ще се засилят призивите за реформи в международните отношения. „Със сигурност ще виждаме повече мултиполярност, някакво желание за реформа, по-скоро отдалечаване от мултилатералния формат, тоест от многостранната дипломация, но Китай може би ще играе ролята на този, който ще настоява за намирането все пак на баланс между интересите“, каза международният анализатор. Тя подчерта, че на първо място за Пекин стоят икономическите интереси, както и възможността за присъединяване на Тайван.