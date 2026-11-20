"Минаха 10 години от Brexit, но мисля, че можем уверено да кажем – това е добър ден за Великобритания и това е добър ден за Европа. Споразумението, което постигнахме заедно, е изгодно и за двете страни“. Това заяви британският премиер Анди Бърнам на пресконференция с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Бърнам подчерта, че споразумението е в тон с общественото мнение във Великобритания.

Британският премиер заяви, че сделката ще облекчи натиска върху разходите за живот и ще добави до 5,1 милиарда британски лири годишно (приблизително 0,4% до 0,5% от БВП) към британската икономика.

Бърнам изрично наблегна на следното – че сегашното положение не работи достатъчно добре за Острова и това хората там го виждат. 75% от британците казват, че искат по-тесни връзки с ЕС, добави той, цитирайки социологически данни. „И това е защото преживяхме десетилетие на разделение, нисък икономически ръст и по-високи цени в магазините. Затова (хората) искат по-добра сделка от твърдия Brexit, който получиха и днес, заедно, направихме по-добро споразумение“, заяви британският премиер. Бърнам уточни, че засега няма решение как да се развиват дългосрочно бъдещите отношения между неговата страна и ЕС - Още: Край на Brexit и Великобритания обратно в ЕС: Сегашната британска власт обмисля какво да прави

UK Prime Minister Andy Burnham: We're 10 years on from Brexit, but I think we can all confidently say the agreement that we've reached together is a win-win. People can see the status quo isn't working. It's not good enough for Britain. They want a better deal than the hard Brexit we ended up with, and today together we have delivered that better deal. — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

За какво се споразумяха ЕС и Великобритания

ЕС и Великобритания се споразумяха за задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция. Но не само:

Двете страни се споразумяха да свържат своите схеми за търговия с емисии. Това освобождава британските и европейските промишлени стоки – като стомана – от взаимните гранични въглеродни такси.

Обединеното кралство се е съгласило да се приведе в съответствие със санитарните и фитосанитарните (СФС) разпоредби на ЕС до март 2028 г. в замяна на премахване на рутинните гранични проверки и сертификатите за износ на храни, растения и животински продукти. Това позволява възобновяването на износа на пресни колбаси, бургери, миди и картофи за разсад от Обединеното кралство, като се премахнат таксите за инспекция от най-малко 127,60 паунда на товар и разходите за сертификати от 25 до 200 паунда.

Мобилност за млади хора - до 100 000 млади хора от ЕС и Обединеното кралство ще могат да живеят, работят, да се занимават с доброволческа дейност, да учат или да пътуват на британска и европейска територия до 3 години. Разговорите дали европейските студенти ще бъдат таксувани като британските в университетите в Обединеното кралство продължават.

UK Prime Minister Andy Burnham: Brexit did take away opportunity from our young people. It limited their horizons in their lives, but it was also followed by COVID, and the impact was greater as a result of that. https://t.co/XzQyRQOvB7 — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

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Послания от ЕС

Винаги сте добре дошли в ЕС, обърна се Коща към Бърнам на пресконференция след края на заседанието, предаде БТА. Председателят на Европейския съвет посочи, че Великобритания е най-близкият съсед и естествен партньор на ЕС. Той съобщи, че днес двете страни са се споразумели за участие на британската страна в европейски невоенни мисии. Ще уважим каквото и решение британската страна да вземе за бъдещето на дългосрочното си сътрудничество с ЕС, каза Коща. Оставаме открити за възможно най-тесни връзки, допълни той.

Фон дер Лайен отбеляза, че днес е постигната договореност по отношение на търговията с храни и други земеделски стоки, като това се очаква да намали цените и да разшири избора за потребителите. По нейните думи успешно са завършили и преговорите за свързване на пазарите за въглеродни емисии. Тя посочи, че ЕС и Великобритания ще възстановят сътрудничеството за осигуряване на икономическа сигурност, за противодействие на опитите за външна намеса и в онлайн пространството, за защита от незаконна миграция.

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