Руският диктатор Владимир Путин призова украинците да преминат на "наша страна", защото това е "общата" и "правилната" страна на историята.

"Като стана дума за украинци, бих искал те да чуят това. И независимо какво се случва, независимо какви трагедии се разиграват днес, ние трябва да мислим за бъдещето... и да разберем, че ако искаме да бъдем силни, значими и да имаме условия за добро развитие, разбира се, трябва да бъдем заедно. В смисъл, че трябва да обединим усилията си, за да постигнем общи цели.

Бих искал да кажа: преминете на наша страна, защото това е нашата обща страна. Затова преминете на общата страна, на правилната страна на историята", заяви нагло Путин в интервю с режисьора Емир Кустурица за документалния филм на Първи канал "Нашето кръщение. Предстоятелят", цитиран от ТАСС.

Пета година война, десетки хиляди убити военни и цивилни украинци, сринати до основи украински селища, милиони принудително разселени украинци — и Путин ги призовава да преминат на руска страна. Без съмнение — царят на цинизма!

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