Новата лазерна система "Блиск" ("Блясък") ще защитава украинската столица от руските дронове. Мощността ѝ позволява да прогаря корпусите на повечето дронове за части от секундата - за "Шахед"-ите са й необходими няколко секунди, като лазерът сваля въздушните цели на разстояние до 1 км. Оръжието има мощност 4 kW и е разработено от отбранителната компания Carmine Sky като към момента то защитава вече редица енергийни и логистични съоръжения. Това съобщи BBC News Ukraine в свой репортаж от 19 ноември.

Carmine Sky разработва системи за ПВО от януари 2026 г. и вече е успяла да монтира на редица обекти кули с картечни турели Sky Sentinel. Впоследствие от компанията решават да започнат производство на серия лазери, тъй като те са по-малко опасни за хората наоколо и са сравнително по-евтини.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI