Милан излъга Интер в дербито на Милано! Две греди, дузпа и вратарски геройства обърнаха класирането в Серия А

Отборът на Милан успя да победи Интер с 1:0 като символичен гост на "Джузепе Меаца" в голямото дерби на Милано от 12-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в мача отбеляза Кристиан Пулишич, но големият герой за "росонерите" бе Майк Менян, който спаси дузпа на Хакан Чалханоглу и направи още няколко ключови намеси. А Интер може да съжалява, че в големи периоди доминираше на терена, но бе надлъган за крайния резултат и бе изпреварен от Милан в класирането.

Милан победи Интер в Серия А

Интер доминира през първото полувреме, като само Маркъс Тюрам на четири пъти застраши противниковата врата. Най-близо до гол обаче бяха Франческо Ачерби и Лаутаро Мартинес, които уцелиха греди. На два пъти Майк Менян блесна със спасявания. Въпреки че превъзхождаше съперника с цели 8 положения срещу само 1 за Милан, Интер не успя да вземе аванс преди края на полувремето.

След почивката Милан откри резултата с първия си точен удар в мача. Грешка в средата на терена позволи на "росонерите" да контраатакуват, а Салемакерс опита удар по земя в далечния ъгъл. Ян Зомер изби, но топката отиде на крака на Кристиан Пулишич, който вкара на празна врата. Любопитното е, че само преди няколко дни Пулишич игра заедно с Валери Владимиров в контрола на Милан.

В 71-ата минута Интер получи дузпа след намеса на ВАР за настъпване срещу Тюрам от Павлович. При дузпата обаче Майк Менян влезе в главата на Чалханоглу, като умишлено застана по-близо до лявата греда. Турският национал се подвоуми и стреля колебливо към дясната греда, а Менян скочи и изби топката.

В следващите минути Интер продължи да натиска и да търси изравнителен гол, но така и не го намери. Петар Сучич се отличи с няколко опасни пробива, а при корнер Ачерби отклони към далечната греда за Аканджи, но той не уцели добре топката на празна врата. Така Милан взе победата и изпревари Интер в класирането, заемайки второ място с 25 точки - на две точки от лидера Рома, докато "нерадзурите" са четвърти с 24 точки, колкото има и третият Наполи.

