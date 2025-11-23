Реал Мадрид отново сбърка и позволи на Барселона да се доближи опасно близо

Испанският колос Реал Мадрид допусна втора поредна грешна стъпка в Ла Лига, след като не успя да победи Елче при равенство 2:2 като гост в среща от 13-ия кръг. В миналия кръг "белия балет" направи равенство с Райо Валекано, а сега не записа победа и срещу Елче, като хората на Шаби Алонсо на два пъти изоставаха в резултата. Равенството остави Реал на върха в таблицата, но само с една точка пред втория Барселона.

Реал Мадрид не успя да победи Елче

През първата част не се стигна до попадения, като за Реал се оказа трудно да се адаптира към играта на съперника. След почивката Елче успя да излезе напред в резултата. Домакините организираха много красива атака, с няколко комбинации, които матираха отбраната на Реал. Накрая техничен пас с пета на Херман Валера разсече отбраната на Реал, за да може Алеикс Фебас да вкара.

Хаусен и Белингам на два пъти връщаха Реал от губеща позиция

Шаби Алонсо, който експериментира със стартовия си състав, веднага реагира на гола с тройна смяна, включвайки Винисиус, Валверде и Камавинга от пейката. Смените дадоха резултат в 78-ата минута, когато Джуд Белингам намери Дийн Хаусен, а централният защитник отбеляза за 1:1. Елче обаче стигна до ново попадение в 84-ата минута чрез Алваро Родригес.

Реал Мадрид показа реакция и изравни само три минути по-късно, като Килиан Мбапе асистира за Джуд Белингам, който направи 2:2. В 94-ата минута Едуардо Камавинга центрира остро от левия фланг, но Гонзало Гарсия се размина за малко с отбелязването на трети гол във вратата на Елче. В 96-ата минута домакините останаха с човек по-малко след втори жълт картон за Виктор Чуст Гарсия.

В класирането Реал остава лидер с 32 точки - с един пункт пред втория Барселона и с три пред третия Виляреал. В близост е и Атлетико Мадрид, който има 28 пункта на четвъртото място. Елче пък е 11-ти с 16 точки и вече има седем равенства от началото на сезона - най-много от всички отбори, заедно със Селта Виго.

