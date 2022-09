Бившият главнокомандващ на НАТО в Европа: Виждаме началото на края на Руската федерация в сегашния ѝ вид

„Изглежда ми така, сякаш виждаме началото на края на Руската федерация в сегашния ѝ вид. Трябва да бъдем подготвени за това... Не бяхме подготвени за края на Съветския съюз“, добавя той.

Ходжис споделя в социалната мрежа мнението на бившия посланик на САЩ в НАТО Кърт Волкър, че империалистическите войни на Русия не са започнали с Украйна, а много по-рано.

I think that US war-aims for this conflict should include "de-imperialization" of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this...we were not prepared for the end of the USSR. https://t.co/tXpx6m3KmU