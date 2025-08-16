Барса си свърши работата за 25 минути на старта в Ла Лига в мач със скандален гол и с 2 червени картона (ВИДЕО)

Барселона постигна успех с 3:0 над Майорка в двубой от първия кръг на Ла Лига. Рафиня откри резултата още в седмата минута, възползвайки се от асистенция на Ламин Ямал. В средата на първото полувреме Феран Торес удвои аванса на каталунския гранд със спорен гол. Малко преди топката да стигне до испанеца, Ламин Ямал уцели противник в главата, но главният съдия не спря играта. До почивката Ману Морланес и Ведат Муричи бяха изгонени, за да оставят домакините с девет души на терена. Дълбоко в добавеното време Ламин Ямал също се разписа.

Рашфорд дебютира за Барса

Срещата стартира на високи обороти. Ламин Ямал развинтваше защитата на противника, което доведе до гол в седмата минута, когато Рафиня засече негово центриране. Майорка отговори с положение пред Муричи. Централният нападател обаче стреля слабо в ръцете на Гарсия.

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед предлага умопомрачителна сума за талант на Барса

FERRAN TORRES MAKES IT 2-0!!!



Mallorca FANS ARE MAD!!! pic.twitter.com/Wj720xpeuh — All About Spain 🇪🇸 (@AllAboutSpain) August 16, 2025

В средата на полувремето се случи най-скандалното в мача. Ямал уцели Антонио Раийо с топката в главата. Бранителят падна на терена, а част от футболистите спряха да играят. Нападателите на "лос кулес" обаче продължиха. Топката попадна в Торес, който удвои аванса на Барса. В 33-тата минута Ману Морланес получи втори жълт картон за нарушение срещу Ямал и остави Майорка с 10 души на терена.

Малко по-късно Муричи влезе грубо в краката на Гарсия и след намеса на ВАР бе изгонен. В началото на втората част Олмо направи няколко пропуска. В 68-ата минута Маркъс Рашфорд се появи на терена за дебют за Барселона. Стражът на Майорка Лео Роман спаси куп изстрели на противниковите нападатели, преди в 94-тата минута Ламин Ямал най-накрая да го преодолее за крайното 3:0.

ОЩЕ: Разкриха как и защо титуляр напусна Барселона, за да стане съотборник на Кристиано Роналдо