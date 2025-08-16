Срещата Тръмп-Путин:

Барса си свърши работата за 25 минути на старта в Ла Лига в мач със скандален гол и с 2 червени картона (ВИДЕО)

16 август 2025, 22:34 часа 514 прочитания 0 коментара
Барса си свърши работата за 25 минути на старта в Ла Лига в мач със скандален гол и с 2 червени картона (ВИДЕО)

Барселона постигна успех с 3:0 над Майорка в двубой от първия кръг на Ла Лига. Рафиня откри резултата още в седмата минута, възползвайки се от асистенция на Ламин Ямал. В средата на първото полувреме Феран Торес удвои аванса на каталунския гранд със спорен гол. Малко преди топката да стигне до испанеца, Ламин Ямал уцели противник в главата, но главният съдия не спря играта. До почивката Ману Морланес и Ведат Муричи бяха изгонени, за да оставят домакините с девет души на терена. Дълбоко в добавеното време Ламин Ямал също се разписа.

Рашфорд дебютира за Барса

Срещата стартира на високи обороти. Ламин Ямал развинтваше защитата на противника, което доведе до гол в седмата минута, когато Рафиня засече негово центриране. Майорка отговори с положение пред Муричи. Централният нападател обаче стреля слабо в ръцете на Гарсия.

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед предлага умопомрачителна сума за талант на Барса

В средата на полувремето се случи най-скандалното в мача. Ямал уцели Антонио Раийо с топката в главата. Бранителят падна на терена, а част от футболистите спряха да играят. Нападателите на "лос кулес" обаче продължиха. Топката попадна в Торес, който удвои аванса на Барса. В 33-тата минута Ману Морланес получи втори жълт картон за нарушение срещу Ямал и остави Майорка с 10 души на терена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Малко по-късно Муричи влезе грубо в краката на Гарсия и след намеса на ВАР бе изгонен. В началото на втората част Олмо направи няколко пропуска. В 68-ата минута Маркъс Рашфорд се появи на терена за дебют за Барселона. Стражът на Майорка Лео Роман спаси куп изстрели на противниковите нападатели, преди в 94-тата минута Ламин Ямал най-накрая да го преодолее за крайното 3:0.

ОЩЕ: Разкриха как и защо титуляр напусна Барселона, за да стане съотборник на Кристиано Роналдо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Ла лига Майорка
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес