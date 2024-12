Бой, обиски и арести: Грузинските сили за сигурност нахлуха в офисите на опозицията (ВИДЕО)

В офисите на опозиционните партии в Грузия се извършват масови обиски и задържания. Това се съобщава в началото на шестата вечер на протести срещу правителството на проруската партия "Грузинска мечта", която замрази евроинтеграцията на страната поне до края на 2028 г.

След претърсване е задържан лидерът на най-голямата опозиционна партия - "Коалиция за промяна" - Ника Гвамария, съобщава "Ехото на Кавказ". Силите за сигурност са нахлули и в офисите на другата голяма опозиционна формация - "Единно национално движение".

Към момента са известни обиски в офисите на общо три опозиционни партии и коалиции, както и арести на 7 души.

Основателят на телевизионната компания „Мтавари“ и на опозиционната партия „Ахали“ Ника Гварамия е бил задържан от полицията в близост до офиса на своите съюзници - партиите „Гирчи-море свобода“ и „Дроа“, след като представители на Министерството на вътрешните работи са извършили обиск там.

Активистката Гела Хасая, член на "Коалиция за промяна", също беше задържана.

По-рано полицията влезе в дома на администратора на платформата "Дайтове" във Facebook Иля Глонти. Това е платформа, в която участници и организатори на протести споделят различни видове информация за митингите.

