7-кратна победителка на "Футболист №1 на България" премина в турски гранд

7-кратна победителка в анкетата "Футболист №1 на България" при жените Евдокия Попадинова премина в редиците на турския гранд Бешикташ. "Черните орли" официално представиха родната националка като ново попълнение. Нападателката до момента се състезаваше в Бризбейн Роар в първенството на Австралия. За този клуб тя записа 19 мача и вкара 2 гола. Договорът й изтече през месец май и тя стана свободен агент.

Евдокия Попадинова ще играе в Бешикташ

Сега Попадинова се впуска в ново предизвикателство, подписвайки договор с бронзовия медалист от миналогодишното турско първенство. Там тя попада в доста интернационална компания, като в състава има състезателки от Португалия, Канада, Босна и Херцеговина, Колумбия, Кения, Нигерия и Косово.

Ailemize Hoş Geldin Evdokia Popadinova 🦅 pic.twitter.com/OPPKUe8Zv7 — Beşiktaş JK Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) August 16, 2025

От въвеждането на професионалния футбол при жените в Турция тимът на Бешикташ е печелил титлата два пъти, а също така два пъти е оставал и на 2-rото място. Освен в Австралия, 28-годишната Попадинова е играла в Италия за Лацио, Наполи, Сасуоло, а също така в Англия, Дания и САЩ. За националния отбор на България има 8 гола.

𝐄𝐯𝐝𝐨𝐤𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐩𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯𝐚 ✍️ pic.twitter.com/ctj4f7gzMz — Beşiktaş JK Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) August 16, 2025

В същото време една от най-перспективните български футболистки Катерина-Мария Равначка ще продължи кариерата си в италианския втородивизионен отбор Фрийдъм (Кунео), съобщи официалната страница на клуба. Родената през 2008 година нападателка започва да играе с момчета в детско-юношеския футбол, след което продължава футболната си кариера с женския отбор на ФК Спортика Благоевград и Пирин Благоевград.

По време на спортното си развитие тя играе за стабилните клубове Локомотив Стара Загора и Лудогорец Разград. Въпреки младата си възраст, Катерина вече е част от националния отбор на България при жените, където показва много сериозни качества. Сега тя прави голяма крачка напред в италианската Серия Б с Фрийдъм ФК.

⚪️🔵✍️ La Freedom FC Women è lieta di annunciare ufficialmente l’ingaggio di Katerina-Maria Ravnachka. 🇧🇬 Talentuosa e... Posted by Freedom Fc Women on Friday, August 15, 2025