Борис Джонсън написа мемоари, за да каже кой политик изглежда като бик (ВИДЕО)

Бившият британски премиер Борис Джонсън ще използва своите сензационни нови мемоари, за да изложи какво „наистина мисли“ за Риши Сунак и кой високопоставен политик му изглежда като бик, пише Daily Mail.

В кратко видео за популяризирането му – и в типично колоритен стил – Джонсън обещава да разясни как е бил обсебен от "ноздрите със странна форма на определен министър-председател“.

Boris Johnson reveals he will use his sensational new memoir, UNLEASHED to set out what he ‘really thinks’ about Rishi Sunak – and ‘how and why I learned to keep my old friend Michael Gove firmly in the wing mirror’.#BorisJohnson #Unleashed pic.twitter.com/7LWr6p25vx