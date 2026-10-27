Венци Стефанов за новата "Българска Армия": "Преди 76 години пак откриването беше ЦСКА и Славия"

След като от БФС потвърдиха, че ЦСКА ще може да открие новия стадион "Българска Армия" в домакинството си на Славия в 14-ия кръг на Първа лига, собственикът на "белите" Венцеслав Стефанов изрази радостта си, че имено срещу неговия отбор "червените" ще дебютират на новото съоръжение. Стефанов припомни, че преди 76 години старият стадион "Българска Армия" също е бил открит срещу Славия.

Венцеслав Стефанов: "Радвам се, че на този стадион ще бъде мачът"

Ето какво каза Венцеслав Стефанов пред страницата "Червени Армейски Легенди" в социалните мрежи: "Мачът Славия - ЦСКА преди 76 години пак откриването беше ЦСКА и Славия. Надявам се на този прекрасен стадион, този мач да бъде най-доброто, което може да си представим, защото двата клуба имат традиции и винаги са били в челото на българския футбол. Стотици футболисти и легенди както в ЦСКА, така и в Славия са радвали феновете. Радвам се, че на този стадион ще бъде мачът между ЦСКА и Славия".

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ЦСКА откри "Българска Армия" преди 76 години срещу Славия

Преди 76 години, на 16 март 1950 г. ЦСКА открива стария си стадион "Българска Армия", който тогава се нарича "Народна войска". Срещата отново е срещу Славия, тогава под името "Строител", и завършва при резултат 0:0. В днешни дни, мачът срещу Славия ще се изиграе на 31 октомври, събота, от 19:30 ч. ЦСКА се намира на върха на класирането в Първа лига с 30 точки от 12 мача. Вторият Левски е с актив от 28 пункта, но и с 2 мача по-малко. Славия е на осмата позиция с 12 точки от 12 срещи.

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