Имперският блясък на Австрия пристига в България с "Коледен златен галаконцерт"

От 14 до 19 декември магията на Виена ще завладее София, Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна и Шумен с шест поредни вечери, посветени на красотата на класическата музика и блясъка на австрийската традиция. Световноизвестният Виена Шьонбрун Оркестра се завръща в България с "Коледен златен галаконцерт" - празничен спектакъл, който обещава да превърне срещата с музиката в истинско емоционално преживяване, съчетаващо виртуозни изпълнения, танц, елегантност и неповторимата атмосфера на имперска Виена. Начело на музикантите ще застане маестро Гуидо Манкузи, а публиката ще има възможност да се докосне до изкуството на един от най-разпознаваемите посланици на австрийската музикална култура по света.

Тази година гостуването има особено значение. През юни 2026 г. оркестърът отбеляза своя десетхиляден концерт в историческата Оранжерия на двореца Шьонбрун във Виена - впечатляващо постижение, зад което стоят почти три десетилетия музика, вдъхновение и срещи с публика от цял свят. От първото си изпълнение на 8 май 1997 г. до днес ансамбълът е изсвирил над един милион минути музика - почти две години непрекъснато звучене. Концертите му във Виена са посетени от около 2,5 милиона души, а международните гастроли вече надхвърлят 500. Това е история за постоянството, таланта и силата на изкуството да прекосява граници, да свързва поколения и да превръща музикалното наследство в живо преживяване.

Зад тези впечатляващи числа се крие място, в което историята никога не е замлъквала. Величествената Оранжерия на Шьонбрун, построена през 1754-1755 г., първоначално е създадена за отглеждането на цитрусови дървета, пазени от зимния студ. Днес пространството, свързано с императорския разкош и културния живот на Хабсбургите, продължава да съхранява духа на епохата, но вместо тишината на миналото, в него звучи музика, която вълнува съвременната публика. Именно тук се разиграва и един от най-любопитните епизоди в музикалната история на Виена. През февруари 1786 г., по нареждане на император Йосиф II, Волфганг Амадеус Моцарт и Антонио Салиери представят свои едноактни произведения на едно и също празненство. Моцарт създава "Театралният директор", а Салиери - "Първо музиката, после думите". Повече от два века по-късно същото историческо пространство продължава да бъде място на музикални срещи, които напомнят, че голямото изкуство не принадлежи само на миналото, а живее всеки път, когато прозвучи пред публика.

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Историята на Виена Шьонбрун Оркестра започва през 1997 г., когато австрийският музикант, мениджър и продуцент Петер Хосек създава ансамбъла с амбицията да възстанови живата връзка между богатото културно наследство на Виена и съвременната публика. Година по-рано дворецът и градините на Шьонбрун са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Новият оркестър се появява именно в този момент като естествено продължение на усилията историческата стойност на двореца да бъде не само съхранена, но и преживявана чрез музиката.

На 8 май 1997 г. в Оранжерията прозвучава първият концерт на току-що основания ансамбъл. Оттогава изпълненията се превръщат в неизменна част от културния живот на Шьонбрун. Зад развитието на проекта стои визията на Хосек, който успява да съчетае музикалното наследство, международния туризъм и професионалното управление на събития. Между 1997 и 2014 г. той организира около 1200 събития в Оранжерията, сред които и знакови поводи с международно участие. Постепенно оркестърът се превръща в символ на Виена, който представя австрийската музикална традиция пред публика по целия свят.

От 1998 г. художествения облик на оркестъра оформя неговият главен диригент Гуидо Манкузи. Роден през 1966 г. край Неапол в семейството на италиански диригент и виенска вокална педагожка, той израства в музикалната атмосфера на австрийската столица и става част от прочутия Виенски момчешки хор. По-късно развива кариерата си като диригент и композитор, основава Камерната опера Шьонбрун и работи с редица оперни институции. Неговият артистичен темперамент и дълбокото познаване на виенската традиция придават на оркестъра характерен облик, в който прецизността среща лекотата, а виртуозността - емоцията. Под ръководството на Манкузи репертоарът на Виена Шьонбрун Оркестра се разгръща в богата палитра от около 350 произведения. Наред с музиката на Моцарт, Хайдн и династията Щраус в програмите присъстват творби на Карл Михаел Цирер, Карл Йозеф Мильокер и Роберт Щолц. Самият Манкузи е автор на "Фанфара Шьонбрун", създадена като музикален знак на световното наследство и изпълнявана при държавни посещения и международни гастроли на ансамбъла.

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Зад възможността музиката да звучи почти всяка вечер стои и една необичайна организация. Макар да е известен като камерeн оркестър, съставът обединява над 100 музиканти, обучени във Виена, голяма част от които живеят в австрийската столица. В зависимост от сезона и сцената, на която се изпълнява програмата, публиката може да чуе пълния оркестър или по-малката формация на Ансамбъла на Шьонбрун. Тази гъвкавост позволява концертите да се провеждат в различни пространства на двореца, включително Оранжерията, Голямата галерия и Бяло-златната зала. Моделът има своите корени в старата виенска музикална традиция. Подобно на Йохан Щраус и неговите братя Йозеф и Едуард, които изпълнявали музика на различни места с формации от своята "Капела Щраус", днешните музиканти продължават да поддържат свежа културата на ежедневното изпълнение. Така Шьонбрун не е просто исторически декор за концерт, а място, в което музикалното наследство се предава от поколение на поколение и продължава да се развива.

Особено място в тази традиция заема специфичното виенско звучене. Както обяснява концертмайсторът Таня Джарова-Салюстио, която е част от Виена Шьонбрун Оркестра повече от четвърт век, виенската музика не може да бъде научена единствено по ноти. В нея има особен ритъм, лекота и усещане за движение, които се изграждат с години практика и се предават между музикантите. Характерният виенски валс носи усещане за леко изпреварване на втория удар, което придава на мелодията неповторим полет и елегантност. Този специфичен начин на музициране, известен като "виенски ритъм", е една от запазените марки на оркестрите в австрийската столица. За Джарова-Салюстио тази традиция е не просто професия, а част от личния ѝ музикален свят. Тя трудно би могла да преброи колко пъти е изпълнявала "На хубавия син Дунав" - прочутия валс на Йохан Щраус, с който концертите на оркестъра във Виена завършват без изключение. Всяко изпълнение носи нещо познато и същевременно ново - доказателство, че дори най-обичаните мелодии могат да продължат да вълнуват, когато са изпълнени с разбиране, внимание и любов.

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Музиката на Виена Шьонбрун Оркестра отдавна е прекрачила пределите на Австрия. През близо трите десетилетия от съществуването си ансамбълът е гостувал в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, а сред страните, в които е посрещан с възторг, са Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, Китай, Япония, Германия, Гърция, България, Румъния, САЩ и Бразилия. Сред най-необикновените спомени на българския концертмайстор остава изпълнение на малък състав насред саваната на Националния парк "Крюгер" в Южна Африка. Докато музикантите свирели творби на Моцарт и Щраус, под охраната на рейнджъри, в далечината се чували хиени - необичайна сцена, която показва колко различни пространства може да озари класическата музика.

В тази световна история България има свое особено място - не само като публика, но и чрез музикантите, които са част от оркестъра. Наред с концертмайстора Таня Джарова-Салюстио, сред тях са флейтистите Борис Липов и Венцислав Кандев, перкусионистът Светлозар Димитров, виолистката Пламена Иванова и пианистката Десислава Атанасова. Тяхното присъствие е още една връзка между българската музикална школа и виенската традиция, изграждана с внимание към детайла и уважение към наследството.

През последните години българските турнета на Виена Шьонбрун Оркестра, организирани от Vienna Trend Events, се превърнаха в очаквана предколедна традиция. През декември 2024 г. музикантите гостуваха в Пловдив, Варна, Шумен, Велико Търново, Русе и София, срещайки се с публика в различни части на страната. Година по-късно интересът към концертите в столицата беше толкова голям, че след разпродадените две представления на 13 декември в зала "България" организаторите добавиха трети концерт в същия ден. Този силен отклик показа, че класическата музика продължава да намира своята публика, когато е поднесена с артистичност, емоция и усещане за празник.

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Тази година срещата ще бъде още по-мащабна. В рамките на шест последователни дни "Коледен златен галаконцерт" ще премине през шест български града, като ще даде възможност на още повече хора да се потопят в атмосферата на виенските дворцови вечери. Програмата ще пренесе на българска сцена онова съчетание от изисканост, блясък и музикална енергия, което превръща изпълненията на оркестъра в разпознаваемо преживяване за публиката по целия свят.

Зад успеха на Виена Шьонбрун Оркестра стои проста, но силна идея: културното наследство не трябва да остава затворено в музей или в страниците на историята. То трябва да звучи, да се споделя и да продължава да създава емоции. Десет хиляди концерта на едно историческо място не са просто рекорд, а доказателство за силата на една традиция, която не губи своята жизненост с времето.

През декември тази магия ще достигне и до България. "Коледен златен галаконцерт" е покана да се оставим на музиката да ни отведе във Виена на Моцарт, Щраус и блестящите дворцови вечери - там, където всеки валс носи усещане за полет, всяка мелодия събужда спомени, а последните акорди оставят след себе си обещание за още красота.

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Дати и места на концертите:

14 декември - София, Зала 1 на НДК (местата са ограничени)

15 декември - Русе, "Арена Русе"

16 декември - Пловдив, "Комплекс С.И.Л.А."

17 декември - Стара Загора, Операта

18 декември - Варна, ДКС

19 декември - Шумен, "Арена Шумен"